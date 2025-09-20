Thêm 6 trạm cấp cứu vệ tinh, thêm tin vui cho người dân TP.HCM 20/09/2025 16:55

(PLO)- TP.HCM mở 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115 cho các trung tâm y tế tại khu vực Bình Dương, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân sau sáp nhập.

Ngày 20-9, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đã phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên tổ chức lễ ra mắt 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115 cho các trung tâm y tế tại khu vực 2 (Bình Dương cũ).

Như vậy tính đến hiện nay, TP.HCM đã có 59 trạm cấp cứu vệ tinh.

Lễ ra mắt 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115 cho các trung tâm y tế tại khu vực 2 (Bình Dương cũ). Ảnh: TTCC 115

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết đây là cột mốc quan trọng trong mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh TP sau khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính.

Theo đó, TP.HCM ra mắt 6 trạm vệ tinh cấp cứu 115 tại khu vực 2 gồm các Trung tâm Y tế khu vực: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Phú Giáo.

“Điều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân mà còn là quyết tâm của ngành y tế TP trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, bảo đảm người bệnh được cấp cứu kịp thời, mọi lúc, mọi nơi” - bác sĩ Long nói.

Mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ được tiếp tục mở rộng. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Theo bác sĩ Long, việc nâng cao năng lực, chất lượng, độ bao phủ của hoạt động cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ được tiếp tục mở rộng, đặc biệt chú trọng huy động sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo dịch vụ cấp cứu kịp thời, bao phủ khắp các khu vực dân cư.