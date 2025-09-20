Thêm 6 trạm cấp cứu vệ tinh, thêm tin vui cho người dân TP.HCM

Ngày 20-9, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đã phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên tổ chức lễ ra mắt 6 trạm cấp cứu vệ tinh 115 cho các trung tâm y tế tại khu vực 2 (Bình Dương cũ).
Như vậy tính đến hiện nay, TP.HCM đã có 59 trạm cấp cứu vệ tinh.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết đây là cột mốc quan trọng trong mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh TP sau khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính.
Theo đó, TP.HCM ra mắt 6 trạm vệ tinh cấp cứu 115 tại khu vực 2 gồm các Trung tâm Y tế khu vực: Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Phú Giáo.
“Điều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân mà còn là quyết tâm của ngành y tế TP trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, bảo đảm người bệnh được cấp cứu kịp thời, mọi lúc, mọi nơi” - bác sĩ Long nói.
Theo bác sĩ Long, việc nâng cao năng lực, chất lượng, độ bao phủ của hoạt động cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Thời gian tới, mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ được tiếp tục mở rộng, đặc biệt chú trọng huy động sự tham gia của các cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo dịch vụ cấp cứu kịp thời, bao phủ khắp các khu vực dân cư.
Từ ngày 1-7-2025, người dân khu vực Bình Dương cũ khi cần cấp cứu, mọi cuộc gọi vào đầu số 115 đều được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM. Tại đây, thông tin được tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung, giúp quản lý thống nhất, đồng bộ và bài bản hơn trên toàn hệ thống.
Sau khi hợp nhất và điều phối tập trung qua đầu số 115, số lượt xuất xe, tiếp cận người bệnh và chuyển viện đều tăng rõ rệt, với mức tăng hơn 50% ở hầu hết các chỉ số, người dân sẽ tiếp cận được y tế nhanh hơn, kể cả khu vực vùng sâu, vùng xa.