Tổng đài 111 chính thức tiếp nhận tố giác về mua bán người 19/09/2025 17:43

Chiều 19-9, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức lễ khai trương tổng đài điện thoại quốc gia 111 về phòng, chống mua bán người.

Tổng đài 111 hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí, với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp nhận và xử lý thông tin, tố giác; tư vấn và hỗ trợ toàn diện; nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh: “Bộ Y tế, với trách nhiệm được giao, cam kết phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để vận hành tổng đài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời, an toàn, bảo mật".

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111. Ảnh: HM

Bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cơ quan Di cư của Liên hợp quốc, cho biết: “Dựa trên biên bản ghi nhớ đã ký giữa Bộ Y tế và IOM, với vai trò là điều phối mạng lưới phòng, chống mua bán người, IOM sẵn sàng phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác để tìm kiếm các hình thức hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và đáp ứng nhu cầu đa dạng, phức tạp của những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương".

Còn theo bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, mua bán người là một thách thức to lớn trong thời đại hiện nay, gây ra tổn thương thể chất, chấn thương tâm lý, mất tự do, bị bóc lột, nhiều gia đình tan vỡ và dẫn đến những tổn thương về cảm xúc và xã hội lâu dài.

Bà Jane Parrot khẳng định Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chống lại nạn mua bán người và hệ quả của mua bán người.