Tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ 19/09/2025 14:30

(PLO)- Sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại cơ sở y tế địa phương, người phụ nữ bắt đầu sốt cao, cổ sưng nề, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, sốc độc tố.

Ngày 19-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 73 tuổi, ngụ Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương.

Trước đó 9 ngày, bệnh nhân xuất hiện co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy, hạn chế vận động vùng cổ nên đi khám, được chỉ định tiêm thuốc giảm đau (không rõ loại) trong 7 ngày (mỗi ngày 1 mũi tiêm).

Sau 2 ngày tiêm thuốc giảm đau, thấy cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, cổ khó cử động, bệnh nhân quay lại nơi khám ban đầu để kiểm tra thì vẫn được tư vấn tiêm đủ liệu trình.

Đến ngày thứ 4, bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục, vùng cổ bên trái sưng nề, đỏ, lan nhanh xuống cánh tay, mạn sườn và thắt lưng bên trái. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng buộc gia đình phải đưa bà vào bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Tại đây, kết quả cấy máu xác định bệnh nhân bị viêm mô mềm, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng.

Người phụ nữ 73 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương. Ảnh: BVCC

Tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốt cao liên tục, cổ sưng nề, đỏ, ấn chắc, không thể quay đầu được. Chưa hết, toàn bộ phần mềm từ vùng cổ - lưng - hông trái sưng nề, đỏ, bong da, lan sang mạn sườn phải.

Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị viêm nhiễm toàn bộ vùng cổ lan xuống hông trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều, nghi ngờ vùng áp xe từ cổ lan vào trong vùng màng phổi tạo thành ổ dịch.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng, cần dẫn lưu màng phổi để giảm chèn ép bên trong phổi, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Bằng, khoa Cấp cứu, đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí lan vào phổi, màng phổi, trung thất, hình thành ổ áp xe dẫn tới nhiễm trùng huyết và sốc độc tố, tỉ lệ tử vong rất cao.

Bác sĩ Bằng khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi điều trị bằng cách tiêm thuốc tại cơ sở y tế không được cấp phép hoặc không đảm bảo vô trùng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do vi khuẩn.

Người dân chỉ nên tiêm thuốc tại các cơ sở uy tín, được cấp phép và tuân thủ nghiêm ngặt quy định vô trùng. Cạnh đó, trước khi tiêm, cần yêu cầu bác sĩ cung cấp thông tin rõ ràng về loại thuốc, liều lượng và nguy cơ có thể gặp.

Sau tiêm, nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, cần báo ngay cho bác sĩ điều trị và đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra kịp thời.