Chiến lược dược phẩm công nghệ cao đưa Imexpharm tăng trưởng ổn định 19/09/2025 09:58

(PLO)- Với chiến lược tập trung vào dược phẩm công nghệ cao, Imexpharm duy trì tăng trưởng ổn định: doanh thu thuần nửa đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ (svck) đạt 1.227 tỷ đồng, và tiếp tục tăng 21% svck trong 7 tháng đầu 2025 lên 1.407 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả từ đầu tư R&D, năng lực sản xuất chuẩn EU-GMP và vận hành minh bạch.

Dược phẩm công nghệ cao: Ngôi sao tăng trưởng của ngành dược

Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu đưa ngành dược ngang tầm với các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu sản xuất 80% số lượng thuốc sử dụng trong nước, chiếm 70% giá trị thị trường, chuyển giao công nghệ ít nhất 100 thuốc phát minh và đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD.

Một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu trên là phát triển các khu công nghiệp dược nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng và hàm lượng công nghệ của thuốc nội địa, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Có thể thấy, chiến lược ngành dược đang đi cùng xu thế toàn cầu về tự chủ dược phẩm và dược phẩm công nghệ cao. Tập trung vào thuốc phát minh, thuốc chuyên khoa đặc trị và công nghệ chuyển giao, ngành dược Việt Nam được kỳ vọng có những cú huých phát triển mới, khi Chính phủ đã chính thức xác định đây là một ngành kinh tế trọng điểm.

Thực tế, theo IQVIA (quý III-2024), nhóm dược phẩm công nghệ cao và giá trị cao đang trở thành “ngôi sao tăng trưởng” của ngành, với tốc độ CAGR 2022–2024 đạt 10,4%/năm.

Imexpharm và bước đi chủ động trong làn sóng mới của ngành dược

Imexpharm – doanh nghiệp nội địa dẫn đầu với năng lực sản xuất đạt chuẩn EU-GMP – định hướng năm 2025 sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chiến lược như sinh dược phẩm, thuốc tương đương sinh học, dược liệu công nghệ cao và first generic. Mục tiêu của công ty là cung ứng nguồn thuốc điều trị ổn định, mang đến giải pháp y tế thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi nhanh chóng, đặc biệt khi Việt Nam đang đối mặt với “gánh nặng kép”: sự gia tăng và trẻ hóa của bệnh không lây nhiễm (tim mạch, tiểu đường, béo phì, tiêu hóa,…) cùng với mối đe dọa thường trực từ bệnh truyền nhiễm (cúm mùa, thủy đậu, quai bị, rubella, sốt xuất huyết, sốt rét...).

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm.

Không chỉ dành đến 5% doanh thu mỗi năm đầu tư sâu vào R&D, năm 2024, Imexpharm tích cực hợp tác với các tập đoàn dược phẩm quốc tế, như với Genuone Sciences – tập đoàn dược phẩm Hàn Quốc, để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tiến tới sản xuất độc lập các thuốc biệt dược chất lượng cao với chi phí hợp lý, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Imexpharm chủ động đầu tư vào các dự án quy mô lớn, điển hình là dự án xây dựng Tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh theo chuẩn EU-GMP tại tỉnh Đồng Tháp trên diện tích 9,7 ha với vốn đầu tư lên đến 1.495 tỷ đồng. Dự án được thiết kế là trung tâm sản xuất các loại thuốc mới, thuốc công nghệ cao và giá trị cao, góp phần đảm bảo nguồn cung bền vững cho cả thị trường trong và ngoài nước.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Imexpharm hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu cả năm, ghi nhận EBITDA 305 tỷ đồng, tăng 19% svck, lợi nhuận trước thuế 237 tỷ đồng, tăng 28% svck, và vốn hóa thị trường đến 31-7-2025 đạt 8.008 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng này không chỉ đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP, mà còn nhờ chiến lược tối ưu hóa vận hành: kiểm soát chi phí, quản trị hàng tồn kho, mở rộng kênh phân phối và đa dạng hóa danh mục Non-antibiotics.