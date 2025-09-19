Cảnh báo số phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai kỳ ở TP.HCM tăng 19/09/2025 13:27

(PLO)- Tỉ lệ phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai kỳ ở TP.HCM tăng dần trong những năm qua, từ 2,1% năm 1997 lên 20% trong năm 2017.

Ngày 19-9, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ.

Theo khảo sát của các bệnh viện chuyên khoa sản trên toàn quốc, trong giai đoạn từ năm 2001-2004, tỉ lệ phát hiện bệnh đái tháo đường thai kỳ vào khoảng 3-4%. Tuy nhiên, đến năm 2017, tỉ lệ này tăng lên mức 20% trên tổng số thai phụ được khám tại các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa.

Báo cáo tại hội thảo chỉ ra rằng tỉ lệ phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai kỳ ở TP.HCM có xu hướng tăng dần trong những năm qua, từ 2,1% năm 1997 lên 4% năm 2007, 11% năm 2008 và khoảng 20% trong năm 2017.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, cho biết: “Việc triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ là bước tiến quan trọng nhằm giảm thiểu biến chứng trong thai kỳ, nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời góp phần đạt các mục tiêu quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em. Ảnh: TT

Còn theo đại diện Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đái tháo đường thai kỳ là thách thức y tế công cộng toàn cầu với tỉ lệ tăng nhanh hàng năm. Cứ 5 ca mang thai thì 1 ca bị ảnh hưởng bởi đường huyết cao.

Hơn 80% số trường hợp đái tháo đường thai kỳ xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Đái tháo đường thai kỳ và các biến chứng. Nguồn: Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Cũng tại hội thảo, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ước tính thế giới có khoảng 589 triệu người trưởng thành trong độ tuổi 20-79 đang sống chung với bệnh đái tháo đường, chiếm 11,1% dân số. Con số này dự kiến tăng lên 853 triệu vào năm 2050.

Cùng với đó là khoảng 252 triệu người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường mà không biết mình mắc bệnh.

"Hơn 3,4 triệu người đã tử vong do bệnh đái tháo đường vào năm 2024, tương ứng với 9,3% số ca tử vong do mọi nguyên nhân trên toàn cầu", ông Hưng nói thêm.

Bạn đọc có thể xem toàn bộ Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ tại đây.