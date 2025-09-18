Vụ 255 bệnh nhân bị 'tính khống' tiền máy tán sỏi: Bác sĩ giải trình gì? 18/09/2025 16:00

(PLO)- Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã giải trình việc 255 bệnh nhân bị “tính khống” tiền máy tán sỏi.

Ngày 18-9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, xác nhận đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc 255 bệnh nhân không sử dụng dịch vụ máy tán sỏi, nhưng bị bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), áp giá, tính tiền có sử dụng máy tán sỏi.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc. Ảnh: T.H

Ông Nay Phi La thừa nhận, đến thời điểm này sở mới báo cáo vụ việc là chậm và có lỗi vì sự chậm trễ này.

“Do chúng tôi muốn làm rõ người, rõ trách nhiệm để đưa sang cơ quan công an điều tra làm rõ vi phạm”, ông Nay Phi La nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, vào đầu tháng 7, Sở Y tế Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kiểm tra, ghi nhận tại bệnh viện này tồn tại bất cập về việc có 255 ca tán sỏi laser được thực hiện trong thời gian máy tán sỏi hư hỏng, không còn sử dụng.

Vì vậy, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, rà soát, làm việc với các phòng, khoa để giải trình.

Đến đầu tháng 8, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại cuộc họp, ông NNH, lúc đó là Trưởng khoa Ngoại thận-Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên giải trình nội dung máy tán sỏi hỏng từ tháng 11-2023 nhưng đã thực hiện 255 ca tán sỏi trong năm 2024.

Theo giải trình của ông H, từ tháng 5-2024 đến tháng 11-2024, ông đã áp dụng phương pháp phẫu thuật khác để thực hiện trên bệnh nhân, nhưng hồ sơ bệnh án ghi là dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser.

“Khi thực hiện, tôi cũng đã có báo cáo với Ban giám đốc bệnh viện. Tuy nhiên, từ sau tháng 11-2024 trở đi, tôi không thực hiện dịch vụ kỹ thuật này nữa do sợ vướng đến thủ tục thanh toán”, trích giải trình của ông H có trong báo cáo.

Còn ông NNĐ, Trưởng khoa Phẫu thuật, Gây mê hồi sức của bệnh viện cho rằng nhiệm vụ của khoa là xếp lịch mổ, phân công kíp gây mê, không tham gia vào nội dung hội chẩn và công tác chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho rằng việc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ tán sỏi và áp dụng để tính tiền là sai.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Long Vũ

Ông Giáp cũng trình bày việc ông H nói trước khi thực hiện có báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện là hoàn toàn không có căn cứ.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc bệnh viện khẳng định, trả lời của hai bác sĩ trưởng khoa nói trên là thiếu tinh thần, trách nhiệm, không trung thực, hoàn toàn sai với quy chế chuyên môn, quy chế hội chẩn, quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế phẫu thuật.

Ông Thịnh cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm của hai bác sĩ trưởng khoa để xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Đắk Lắk đã yêu cầu bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ các vi phạm.

Ông Nguyễn Đăng giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: V.M

Sau khi kiểm tra, hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác định kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của người thầy thuốc, chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn…

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại thận-Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức của bệnh viện.

Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo với bốn cá nhân tại bệnh viện.

Trong đó, ông NNH-nguyên Trưởng khoa Ngoại thận-Tiết niệu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông BNĐ, Trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.