Vụ bị tính tiền 'khống' máy tán sỏi: Các bác sĩ đã làm gì với bệnh nhân? 18/09/2025 15:02

(PLO)- Dù không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng 255 bệnh nhân vẫn bị tính tiền "khống" dịch vụ này.

Liên quan vụ 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng bị tính tiền có sử dụng máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho rằng đây là sự việc rất nghiêm trọng, liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của một số bác sĩ.

Ông Nay Phi La, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc. Ảnh: V.M

Theo ông Nay Phi La, hiện Sở đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm xã hội.

“Sau khi công an xác minh, làm rõ người, rõ việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phải chịu xử lý theo quy định”, ông Nay Phi La nói.

Trước câu hỏi của PLO về việc bác sĩ đã thực hiện thủ thuật gì với 255 bệnh nhân không được sử dụng máy tán sỏi, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết việc này hội đồng chuyên môn đã họp để làm rõ.

Theo lời ông Giáp, ngay khi phát hiện sai phạm, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã chất vấn xem sau khi gây tê mà không sử dụng máy tán sỏi, bác sĩ đã làm gì với 255 bệnh nhân.

“Chúng tôi được trả lời là sỏi tiết niệu thường kèm theo ứ nước. Nếu sỏi nhỏ sẽ dùng thủ thuật gắp sỏi, hoặc đặt ống thông để giảm đau cho bệnh nhân. Hiện, hội đồng chuyên môn đang tham vấn các chuyên gia để làm rõ nội dung này”, ông Giáp nói.

Về thắc mắc 255 người được ghi là điều trị tán sỏi, đã tính tiền sử dụng dịch vụ máy tán sỏi liệu có hết sỏi trong cơ thể không? Ông Giáp trả lời bệnh viện đang mời 255 bệnh nhân đến khám, kiểm tra miễn phí. Khi có kết quả bệnh viện sẽ trả lời, thông tin chính thức.

Về chênh lệch giá giữa bệnh nhân không sử dụng máy tán sỏi và có sử dụng máy tán sỏi, ông Giáp cho biết sẽ kiểm tra, trả lời sau.

Ông Giáp cũng thừa nhận lỗi của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát chưa kĩ càng.