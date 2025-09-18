Vụ máy tán sỏi: Bộ Y tế gửi văn bản hoả tốc cho Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk 18/09/2025 17:34

(PLO)- Việc máy tán sỏi hỏng từ cuối năm 2023 nhưng bệnh viện vẫn thực hiện tán sỏi cho bệnh nhân có tính chất nghiêm trọng, gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hoả tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo đó, Cục cho biết ngày 17-9, các phương tiện truyền thông đưa tin: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mặc dù đã bị hỏng máy tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

"Nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế", văn bản của Bộ Y tế nêu rõ.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin về vụ việc với báo chí ngày 18-9. Ảnh: V.M

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Thứ hai, bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định (nếu có).

Thứ ba, chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; việc quản lý BHYT và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Thứ năm, công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13 giờ ngày 19-9.