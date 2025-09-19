Phá thai tại phòng khám tư, người phụ nữ sốc mất máu nguy kịch 19/09/2025 09:05

(PLO)- Sau khi phá thai tại phòng khám tư, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Ngày 19-9, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Hà Nội) cho biết mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhân 40 tuổi nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch: Chảy máu nhiều, huyết áp tụt nhanh, mạch chậm, chóng mặt và liên tục choáng ngất, sự sống dường như chỉ còn tính bằng phút.

Trước đó, bệnh nhân đã tìm đến tới một phòng khám tư để thực hiện hút thai. Tuy nhiên, ngay sau thủ thuật, máu bất ngờ chảy không ngừng, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Sau khi phá thai tại phòng khám tư, người phụ nữ bị sốc mất máu, được đưa đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC

Khi tiếp nhận bệnh nhân, êkíp cấp cứu đa chuyên khoa của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương như bước vào “trận chiến sống còn” giành sự sống cho bệnh nhân khi nhịp thở của chị ngày càng gấp gáp.

Đáng lưu ý, bệnh nhân đến bệnh viện không có người nhà đi cùng.

Song song với hồi sức, hình ảnh siêu âm tại chỗ phát hiện ống cổ tử cung của bệnh nhân sưng to bất thường, kích thước khoảng 5-7cm. Đặc biệt, siêu âm Doppler cho thấy rõ dòng máu động mạch phun trực tiếp vào buồng tử cung.

"Điều đó lý giải tại sao bệnh nhân chảy máu xối xả, bởi đây là máu động mạch từ nhánh tử cung phải đang tuôn thẳng vào ổ tổn thương. Ngay lập tức, các bác sĩ nghĩ đến trường hợp chửa ống cổ tử cung - một biến chứng không phổ biến và vô cùng nguy hiểm", đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.

Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu xử lý theo tổn thương, đồng thời cân nhắc bảo tồn tử cung.

TS.BS Đào Thị Hoa, trưởng khoa Khám bệnh, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân, cho biết: “Ngay khi mở tử cung, chúng tôi thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục, đồng thời khâu cầm máu hàng loạt vị trí quanh eo và góc 3h-9h ở cổ tử cung".

Trong khi đó, đội ngũ gây mê hồi sức dốc toàn lực bù dịch, truyền máu, kiểm soát huyết động.

Sau nhiều giờ căng thẳng, bệnh nhân không chỉ được cứu sống mà còn bảo tồn được tử cung, giảm hàng loạt nguy cơ biến chứng lâu dài và giữ nguyên thiên chức làm mẹ trong tương lai.