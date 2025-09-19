Tin vui: Việt Nam sẽ đặt máy khử rung tim tự động trong cộng đồng 19/09/2025 16:19

(PLO)- Việt Nam sắp triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) trong cộng đồng tại các trạm y tế xã, phường ở TP Đà Nẵng.

Ngày 19-9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức, kỹ năng và bổ sung trang thiết bị sơ cứu, từ đó nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cơ sở y tế.

Theo đó, Tập đoàn FPT sẽ tài trợ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỉ đồng để triển khai dự án.

Trong giai đoạn thí điểm, các máy dự kiến sẽ được lắp đặt tại các trạm y tế xã, phường của TP Đà Nẵng - một trong những điểm đến du lịch lớn nhất cả nước.

Tại lễ công bố, PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết ý tưởng trang bị máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước, sau khi chứng kiến việc phổ biến thiết bị này tại các địa điểm công cộng của nhiều nước phát triển. Máy AED không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin an toàn cho dân cư và du khách.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (trái) và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (phải). Ảnh: FPT

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ sự kiện diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hạnh phúc của mỗi con người, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Máy AED chính là phương tiện thiết thực để góp phần thực hiện điều đó", ông Bình nói.

Cùng với việc lắp đặt thiết bị, dự án dự kiến được triển khai theo lộ trình: Sở Y tế Đà Nẵng sẽ khảo sát cơ sở vật chất và lên danh sách các trung tâm, trạm y tế trên địa bàn; xác định địa điểm đặt máy AED theo từng giai đoạn; thành lập nhóm nòng cốt gồm 1-2 nhân viên y tế tình nguyện tại mỗi trung tâm; phối hợp đào tạo cán bộ nguồn và tổ chức lớp sơ cấp cứu cộng đồng, lồng ghép các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức sơ cấp cứu cho người dân ngay tại nơi đặt máy.