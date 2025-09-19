Suýt mất mạng do tự ý phá thai 33 tuần

Ngày 19-9, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 thông tin về ca bệnh HTT, 40 tuổi, ngụ xã Ngọc Thiện, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, truỵ tuần hoàn, vỡ tử cung, đại - tiểu tiện không tự chủ, âm đạo ra huyết đỏ sẫm do tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc.
Khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân từng 4 lần sinh thường, lần mang thai thứ 5 này được khoảng 33 tuần tuổi. Tuy nhiên, trước khi nhập viện 2 ngày, khi thấy thai nhi không đạp, chị T đi khám thai tại phòng khám tư thì phát hiện không còn tim thai, thai chết lưu.
Thay vì đến bệnh viện xử trí, chị T tự ý mua thuốc phá thai về uống tại nhà.
Sau khi tiếp nhận và thăm khám lâm sàng, kíp trực vừa hồi sức, lấy thêm đường truyền, đồng thời lấy máu làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn cấp cứu, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, nghi do vỡ tử cung sau khi tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc.
Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với sự tham gia của nhiều chuyên khoa.
Sau hơn 2 giờ căng thẳng, kíp mổ thành công giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, cầm máu an toàn. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được truyền thêm 1.050ml khối hồng cầu.
2 ngày sau mổ, bệnh nhân có thể trò chuyện, tiếp xúc tốt. 1 tuần sau, bệnh nhân được xuất viện.
Thông thường, phá thai bằng thuốc được chỉ định khi thai dưới 7 tuần tuổi, siêu âm thai phải làm tổ trong buồng tử cung và người mẹ không mắc các bệnh lý như tim mạch hay các bệnh về máu khác. Thuốc sẽ không có hiệu quả đối với trường hợp thai nhi ngoài tử cung.
Phương pháp phá thai bằng thuốc (phá thai nội khoa) được đánh giá an toàn, hiệu quả nhưng với điều kiện tiên quyết là phải được thực hiện dưới sự chỉ định và theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa tại cơ sở y tế.
Thai phụ không được tự ý mua thuốc về phá thai tại nhà, nhất là khi thai đã lớn hoặc thai chết lưu vì rất dễ xảy ra tai biến băng huyết, nhiễm trùng, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của bản thân.
Sau khi phá thai cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để cơ thể hồi phục, đồng thời nên đi tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh gặp phải những biến chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản sau này.
Bác sĩ Đào Xuân Hiền
Phó Trưởng Khoa - Phụ trách khoa Hỗ trợ Sinh sản
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang