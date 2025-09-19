Suýt mất mạng do tự ý phá thai 33 tuần 19/09/2025 15:47

(PLO)- Khi thấy thai nhi không đạp, thay vì đến bệnh viện, người phụ nữ 40 tuổi tự ý mua và uống thuốc phá thai 33 tuần tuổi.

Ngày 19-9, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 thông tin về ca bệnh HTT, 40 tuổi, ngụ xã Ngọc Thiện, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, truỵ tuần hoàn, vỡ tử cung, đại - tiểu tiện không tự chủ, âm đạo ra huyết đỏ sẫm do tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc.

Khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân từng 4 lần sinh thường, lần mang thai thứ 5 này được khoảng 33 tuần tuổi. Tuy nhiên, trước khi nhập viện 2 ngày, khi thấy thai nhi không đạp, chị T đi khám thai tại phòng khám tư thì phát hiện không còn tim thai, thai chết lưu.

Thay vì đến bệnh viện xử trí, chị T tự ý mua thuốc phá thai về uống tại nhà.

Sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai 33 tuần. Ảnh:BVCC

Sau khi tiếp nhận và thăm khám lâm sàng, kíp trực vừa hồi sức, lấy thêm đường truyền, đồng thời lấy máu làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn cấp cứu, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, nghi do vỡ tử cung sau khi tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với sự tham gia của nhiều chuyên khoa.

Sau hơn 2 giờ căng thẳng, kíp mổ thành công giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, cầm máu an toàn. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được truyền thêm 1.050ml khối hồng cầu.

2 ngày sau mổ, bệnh nhân có thể trò chuyện, tiếp xúc tốt. 1 tuần sau, bệnh nhân được xuất viện.