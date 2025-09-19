Đề xuất quy định 'nhà giáo không được né tránh, che giấu hành vi vi phạm tại trường' 19/09/2025 14:22

(PLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết Quyết định 16 quy định về đạo đức nhà giáo được ban hành từ năm 2008, sau 17 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo trong thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, vẫn còn vụ việc giáo viên có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, thể chất của học sinh cũng như làm giảm sút uy tín, hình ảnh của người thầy, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

"Cần có một quy định mới, phù hợp, gắn với việc ứng xử của nhà giáo đối với các mối quan hệ trong các hoạt động dạy học, giáo dục tại cơ sở giáo dục và cộng đồng", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Ảnh minh hoạ: TT

Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Một trong các quy tắc ứng xử chung của dự thảo quy định nhà giáo không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm xảy ra trong cơ sở giáo dục; không xúc phạm, áp đặt; không vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người học đóng góp các khoản tiền hoặc hiện vật trái với quy định của pháp luật.

Quy tắc ứng xử với người học quy định nhà giáo phải đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của người học; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục căn cứ quy định tại Thông tư này ban hành quy tắc ứng xử chi tiết của nhà giáo phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn của nhà trường; công khai quy tắc ứng xử của nhà giáo trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin của cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành và các sở GD&ĐT thực hiện tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi phạm.