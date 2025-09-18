Bộ GD&ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển bằng học bạ 18/09/2025 11:31

Ngày 18-9, tại Hội nghị Giáo dục đại học, GS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ giáo dục đại học năm 2024-2025 với chi tiết kết quả đạt được, những vấn đề còn khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Cùng với đó là đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 với giáo dục đại học.

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã gửi phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 tới các đại biểu đến từ hơn 200 trường đại học, học viện. Bộ đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục xét tuyển bằng học bạ.

Năm nay, khoảng 852.000 em đăng ký xét tuyển, với 17 phương thức khác nhau. Trong đó, tỉ lệ dùng điểm học bạ là 42,4%; số xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%; còn lại là các phương thức khác.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc bỏ hay duy trì xét tuyển bằng học bạ. (Trong ảnh: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI)

Trong phiếu khảo sát, Bộ cũng lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng đối với mỗi thí sinh. Năm nay, tổng nguyện vọng lên tới 7,6 triệu, vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Trung bình một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng (các năm trước chỉ 5 nguyện vọng/thí sinh). Gần 31% thí sinh đăng ký từ 5-10 nguyện vọng.

“Công nghệ thông tin vẫn có thể xử lý được, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ gây lãng phí nếu thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng không xác định”, ông Thảo nói.

Cũng theo ông Thảo, năm 2025, một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Cụ thể, trong đợt xét tuyển chung, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học để xảy ra sai sót ở mức gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.