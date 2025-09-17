Vụ học sinh mặc 3 màu áo đồng phục 1 tuần: Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói gì? 17/09/2025 15:46

(PLO)- Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã phản hồi về vụ trường học đề xuất học sinh mặc 3 màu áo đồng phục 1 tuần mà báo chí đã phản ánh.

Ngày 17-9, trong buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, đã phản hồi về nội dung trường đề xuất học sinh mặc 3 màu áo đồng phục trong 1 tuần mà PLO và nhiều cơ quan báo chí khác đã phản ánh.

Phụ huynh bức xúc vì trường đề xuất học sinh mặc 3 màu áo khác nhau trong 1 tuần. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Đá, sau khi nắm bắt thông tin trên, Sở GD&ĐT đã thành lập tổ công tác để xác minh, làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Ảnh: P.H

Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với UBND xã Ea Đrăng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng để làm rõ thông tin. Qua làm việc, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin báo chí phản ánh là đúng.

Theo đó, đầu năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng dự kiến may đồng phục mới cho học sinh. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, trường đã dừng triển khai.

Tại buổi họp báo, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo rõ bằng văn bản để xử lý đúng người, đúng việc nhằm khuyến cáo, nhắc nhở các trường học khác trên địa bàn tỉnh.

Như PLO đã thông tin, đầu năm học 2025-2026, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải lên mạng xã hội, bày tỏ bức xúc vì học sinh trường này sẽ phải mặc 3 màu áo đồng phục khác nhau trong 1 tuần.

Theo đó, năm học 2023-2024, học sinh của trường mặc đồng phục màu vàng. Đến năm học 2024-2025, trường lại thêm đồng phục áo cam cho học sinh.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tiếp tục có kế hoạch đổi tiếp đồng phục sang áo xanh lá.

Như vậy, ngoài quần xanh áo trắng, đồ thể dục, trường dự kiến còn có 3 màu áo đồng phục khác nhau gồm vàng, cam và xanh.