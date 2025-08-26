Phụ huynh phản ứng vì học sinh mặc 3 màu áo đồng phục 1 tuần 26/08/2025 11:58

Sáng 26-8, ông Hoàng Viết Việt, Chủ tịch UBND xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tại xã dừng triển khai mua đồng phục mới cho học sinh.

Phụ huynh lập nhóm trên mạng xã hội, phản ứng việc trường dự kiến cho học sinh mặc 3 màu áo đồng phục 1 tuần. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Việt, qua xác minh thì trường chưa ban hành văn bản cụ thể về việc thay đổi đồng phục.

Trước đó, một số phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Đrăng, đã đăng tải lên mạng xã hội nội dung bày tỏ bức xúc vì học sinh trường này sẽ phải mặc 3 màu áo đồng phục 1 tuần, màu khác nhau đến trường.

Theo bài viết của phụ huynh, năm học 2023-2024, trường có đồng phục màu vàng cho học sinh. Đến năm học 2024-2025, trường lại thêm đồng phục áo cam cho học sinh.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tiếp tục có kế hoạch đổi tiếp đồng phục sang áo xanh lá.

Như vậy, ngoài quần xanh áo trắng, đồ thể dục, trường còn có thêm 3 màu áo đồng phục khác nhau gồm vàng, cam, xanh.

Trên nhóm zalo, giáo viên nhà trường đã thông báo: "Thứ hai, thứ tư mặc áo xanh; thứ ba, thứ năm mặc áo cam; thứ sáu mặc áo trắng hoặc xanh hoặc cam. Riêng ngày nào có tiết thể dục thì mặc đồ thể dục".

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Ảnh: P.M

Nhiều phụ huynh cho rằng, việc trường có quá nhiều màu áo đồng phục khiến học sinh dễ bị quên, mặc nhầm. Thậm chí, chính họ và học sinh cũng bị “rối não” vì phải nhớ chính xác ngày nào mặc áo màu nào cho đúng với nội quy.

Có người còn cho rằng việc học sinh luân phiên mặc 3 kiểu đồng phục 1 tuần như trên là thiếu thống nhất, rắc rối.

Theo ông Nguyễn Trần Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, hiện nhà trường đã dừng triển khai mua đồng phục màu xanh cho học sinh.

Theo ông Quân, nhà trường có kế hoạch mua áo xanh làm đồng phục cho học sinh năm học 2025-2026. Tuy nhiên, do một số phụ huynh phản ứng nên đã dừng lại.

Đối với thông báo trên nhóm zalo là của cô tổng phụ trách đội nhà trường. Ông Quân cho rằng thông báo này có phần vội vàng vì trường chưa triển khai.