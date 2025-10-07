Báo động đỏ cứu cô gái bị tai nạn container, gãy khung chậu kiểu 'gió thổi' 07/10/2025 12:34

Ngày 7-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa kịp thời cứu sống một nữ bệnh nhân bị tai nạn container nghiêm trọng, trong tình trạng đa chấn thương và sốc chấn thương nặng.

Bệnh nhân là NTH (24 tuổi, ngụ TP.HCM), bị va chạm giao thông với xe container, được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc chấn thương, đa chấn thương nặng.

Bác sĩ phẫu thuật liên chuyên khoa cứu sống cô gái bị tai nạn container nguy kịch. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương ngực kín, dập phổi phải; chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang và buồng trứng phải, gây xuất huyết ổ bụng.

Chưa hết, bệnh nhân còn bị gãy gai ngang đốt sống L2–L5, gãy phức tạp khung chậu.

TS.BS Phan Đình Mừng, Giám đốc Viện Chấn thương chỉnh hình, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là trường hợp chấn thương phức tạp, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Do đó, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động lực lượng liên chuyên khoa nỗ lực cứu chữa bệnh nhân.

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật liên chuyên khoa được triển khai khẩn cấp. Các bác sĩ đã cố định ngoài khung chậu để ổn định vùng xương gãy, ngăn ngừa tổn thương nội tạng, đồng thời khâu bàng quang, bảo vệ hệ tiết niệu và khâu buồng trứng phải.

Các bác sĩ hội chẩn trước mổ cho bệnh nhân bị tai nạn container. Ảnh: BVCC

Sau nhiều giờ mổ, ê-kíp phẫu thuật đã ngăn chặn được tình trạng sốc đa chấn thương, cầm máu thành công và giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, khi huyết động ổn định, bệnh nhân được tháo cố định ngoài và phẫu thuật lần 2 để nắn chỉnh lại các di lệch. Trong lần phẫu thuật này, các bác sĩ đã sử dụng công nghệ in 3D để tiên lượng mức độ khó, lựa chọn phương án nắn chỉnh khung chậu và xác định chính xác vị trí đặt nẹp.

Bệnh nhân được kết hợp xương bằng nẹp vít bên trong, giúp cố định vững chắc khung chậu. Đến nay bệnh nhân bị tai nạn container đã có thể ngồi dậy và xuất viện về nhà.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn container. Ảnh: BVCC

“Đây là một trong nhiều ca bệnh nguy hiểm được cấp cứu thành công, minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa các chuyên khoa. Việc chẩn đoán chính xác, xử trí nhanh chóng và phẫu thuật đúng thời điểm đã giúp bệnh nhân được cứu sống và hồi phục ngoạn mục” – bác sĩ Mừng chia sẻ.

BS CKI Trần Quang Khanh, khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân tai nạn container bị gãy khung chậu kiểu "gió thổi" - một dạng gãy rất phức tạp, chiếm khoảng 6% các trường hợp gãy khung chậu.

Đây là loại gãy do chấn thương năng lượng cao, kết hợp giữa lực nén trước - sau và lực tác động bên, khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, tạo hình ảnh đặc trưng như "bị gió thổi". Thường tổn thương còn đi kèm gãy xương cùng và tổn thương khớp mu, làm mất vững toàn bộ vòng chậu, gây nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí đúng cách.

“Mục tiêu điều trị là phục hồi cấu trúc giải phẫu khung chậu và cố định vững chắc bằng nẹp vít, giúp bệnh nhân sớm vận động trở lại. Ở trường hợp này, khung chậu mất vững cả cung trước và sau, nên sau khi nắn chỉnh, chúng tôi cố định cung trước bằng nẹp vít và cung sau bằng vít xốp” – bác sĩ Khanh nói.

Gần đây, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận và xử trí thành công nhiều trường hợp gãy khung chậu phức tạp, trong đó có một số ca gãy kiểu “gió thổi”. Tuy nhiên, đây là một trong những ca hiếm hoi bệnh nhân bị đa chấn thương kết hợp nặng mà vẫn được cứu sống và phục hồi tốt, nhờ kích hoạt kịp thời hệ thống báo động đỏ liên chuyên khoa cùng năng lực phẫu thuật chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ Viện Chấn thương Chỉnh hình.