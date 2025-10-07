Tiền mãn kinh hay bị nhầm lẫn với những bệnh gì? 07/10/2025 08:43

(PLO)- Tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý tự nhiên, nhiều thay đổi đáng kể trong cuộc đời, triệu chứng đa dạng nên thường bị nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác.

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trước khi mãn kinh, gây ra các triệu chứng phổ biến do sự thay đổi nội tiết.

Trong giai đoạn này, sự mất cân bằng giữa estrogen và progesterone xảy ra, chu kỳ rụng trứng có thể thất thường, buồng trứng suy giảm chức năng, dẫn tới giảm nồng độ estrogen. Sự thay đổi nội tiết này là nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng ở phụ nữ.

Giai đoạn này thường xuất hiện ở độ tuổi khoảng 40–50, trước khi mãn kinh vài năm.

Dấu hiệu nhận biết

Tiền mãn kinh có thể gây những triệu chứng:

- Rối loạn kinh nguyệt: Vòng kinh có thể ngắn hoặc dài hơn bình thường, lượng máu ít hoặc nhiều, thậm chí gây rong kinh.

- Rối loạn vận mạch và thần kinh: Cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, cáu gắt.

- Thay đổi sinh dục: khô âm đạo, đau rát khi quan hệ, tiểu khó, tiểu rắt.

Do triệu chứng đa dạng, phụ nữ thường nhầm tiền mãn kinh với bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết, cơ xương khớp hoặc vấn đề tâm thần kinh. Điều này dẫn tới việc khám nhiều chuyên khoa mà triệu chứng vẫn chưa được giải quyết. Nếu nhận biết đúng, phụ nữ sẽ được hướng dẫn khám phụ khoa, tầm soát các bệnh lý liên quan và nhận tư vấn phù hợp.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Phương Thảo, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Biến chứng nếu không phát hiện sớm

Giai đoạn tiền mãn kinh không gây biến chứng nặng nhưng làm bệnh nhân lo âu, khám nhiều chuyên khoa, sử dụng nhiều thuốc nhưng triệu chứng vẫn kéo dài. Nhận biết đúng giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả các rối loạn kinh nguyệt, rối loạn vận mạch, khô âm đạo và các vấn đề tâm lý.

Phụ nữ tiền mãn kinh có thể ra máu âm đạo nhiều. Cần tầm soát để loại trừ các bệnh lý phụ khoa, đặc biệt là ung thư nội mạc tử cung. Trong trường hợp không liên quan đến bệnh lý phụ khoa, có thể điều trị bằng nội tiết thay thế.

Khuyến cáo của bác sĩ

Phụ nữ có các triệu chứng tiền mãn kinh nên đi khám phụ khoa hoặc phòng khám tiền mãn kinh để bác sĩ tầm soát tất cả các bệnh lý liên quan. Nếu triệu chứng liên quan đến rối loạn nội tiết, bác sĩ sẽ tư vấn và điều trị phù hợp. Việc khám đa chuyên khoa phối hợp giúp phát hiện các bệnh lý tim mạch, nội tiết, cơ xương khớp, sàn chậu và phối hợp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Phương Thảo, khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.