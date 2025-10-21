13 thực phẩm tốt cho gan 21/10/2025 05:55

(PLO)- Gan là cơ quan dễ bị tổn thương nhất khi bị các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể. Dưới đây là các thực phẩm tốt cho gan bạn cần biết.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), các thực phẩm tốt cho gan bao gồm 2 nhóm chính: Nhóm thúc đẩy các tiến trình loại bỏ độc tố của gan và nhóm chứa các chất chống oxy hóa cao, có khả năng bảo vệ gan trong tiến trình loại bỏ độc tố thâm nhập.

Chế độ ăn uống hàng ngày giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với gan. (Ảnh minh hoạ)

Tỏi

Có chứa allicin, một hợp chất sulphur mà gan cần để tiến hành chức năng khử độc. Tỏi giúp gan kích hoạt các enzym để loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể như thủy ngân, các phụ gia thực phẩm có độc tính.

Chỉ cần một nhánh tỏi trắng mỗi ngày là có thể kích hoạt enzym của gan. Enzym này giúp cơ thể tăng cường thải độc tố. Ngoài allicin, tỏi cũng chứa hàm lượng cao selenium, hợp chất tự nhiên hỗ trợ trong giải độc gan, phòng ngừa ung thư gan.

Bưởi, cam

Chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, bưởi giúp tăng quá trình thanh lọc chất độc của gan. Một ly nước ép bưởi, cam tươi giúp đẩy mạnh quá trình tạo thành các enzym giải độc gan và đào thải những chất gây ung thư và độc tố khác.

Củ cải đường và cà rốt

2 loại củ này đều chứa hàm lượng cao flavonoid thực vật và beta-carotene, giúp kích thích và cải thiện chức năng gan, đồng thời chứa hàm lượng cao chất pectin, một chất có tác dụng thải độc hiệu quả.

Các loại rau lá xanh

Rau chân vịt (cải bó xôi), mồng tơi, rau ngót, rau khoai lang, rau muống… Các loại rau này có thể ăn sống hoặc nấu chín hoặc ép nước uống.

Với hàm lượng cao chlorophylls có thể trung hòa kim loại nặng, hóa chất, thuốc trừ sâu, các loại thực phẩm độc, lá xanh có khả năng loại bỏ chất độc trong máu, bảo vệ chức năng gan.

Bơ

Là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp cơ thể sản xuất nhiều glutathione, một chất cần thiết trong quá trình chuyển hóa các độc tố trong cơ thể.

Táo

Chứa hàm lượng cao pectin giúp làm sạch độc tố trong đường tiêu hóa và hỗ trợ gan trong đào thải chất độc khỏi cơ thể.

Dầu oliu

Cung cấp chất lipid có thể hút được các chất độc hại trong cơ thể, giúp giảm bớt gánh nặng cho gan trong việc đào thải độc tố.

Bông cải xanh

Làm tăng hàm lượng glucosinolate trong cơ thể, đây là enzym tự nhiên bổ sung cho enzym được gan sản xuất. Enzym tự nhiên giúp tăng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, làm giảm các nguy cơ gây ung thư.

Bông cải xanh là một trong các loại thực phẩm tốt cho gan. (Ảnh minh hoạ)

Củ dền

Có tác dụng ngăn chặn các kim loại nặng, nhờ đó sẽ làm nhẹ đi gánh nặng của gan.

Sắc tố màu beta cyanin trong củ dền đỏ có thể ngăn ngừa chứng mệt mỏi, giúp gan giải độc, tạo hiệu ứng dây chuyền đến mạch máu bằng việc loại bỏ các độc tố trong gan và chống sự hình thành các lớp mỡ.

Chanh

Là 1 trong các thực phẩm tốt cho gan, chanh có công dụng giúp lọc bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Việc uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp “dọn dẹp” gan, đồng thời kích thích gan "hăng say" hơn với trách nhiệm khử độc.

Nước chanh ấm cũng kích thích sự tổng hợp mật giúp làm sạch bao tử và ruột, kích thích nhu động ruột.

Quả óc chó

Chứa hàm lượng cao amin arginine giúp tăng giải độc amoniac, đồng thời chứa hàm lượng cao glutathione và omega 3 giúp hỗ trợ quá trình giải độc gan.

Bắp cải

Kích thích hoạt động của các enzym nhằm tăng cường chức năng giải độc gan. Đặc biệt, bắp cải giúp đào thải khoảng 50% độc tố phóng xạ nguy hiểm.

Đồng thời do có chứa chất kiềm giúp trung hòa và đẩy lùi các chất béo trong cơ thể, bắp cải giúp hạn chế nguy cơ ung thư.

Nghệ

Là thực phẩm tốt cho gan, với thành phần chính là curcumin, củ nghệ giúp làm sạch gan, lọc máu, tăng cường chức năng tiêu hóa và loại bỏ các độc tố trong cơ thể.

Ngoài ra, nghệ còn giúp cơ thể tiêu hóa chất béo và có tác dụng kích thích túi mật sản sinh nhiều mật hơn, đồng thời giúp làm sạch các gốc tự do.

Bên cạnh đó, để tốt cho gan, nên hạn chế sử dụng các thực phẩm như: thức ăn nhanh; rượu, bia; đồ ăn có nhiều chất béo chuyển hóa (đồ ăn chiên, xào bằng dầu mỡ tái chế, thức ăn nhanh); muối; măng tươi; chất ngọt nhân tạo...