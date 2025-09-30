5 nhóm dấu hiệu cảnh báo loãng xương 30/09/2025 09:37

(PLO)- Bệnh loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh thường không phát hiện cho tới khi xương trở nên yếu, dễ gãy.

Loãng xương là một trong những bệnh lý thường gặp khi tuổi càng cao, thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp chỉ khi gặp biến chứng, bệnh mới được phát hiện.

Bệnh loãng xương nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể dẫn tới nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm.

Loãng xương (xốp xương, giòn xương) là tình trạng xương liên tục mỏng dần. Mật độ xương giảm dần theo thời gian khiến xương giòn hơn, dễ tổn thương và bị gãy dù chỉ với chấn thương nhẹ.

Bệnh loãng xương có thể dẫn tới nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm. (Ảnh minh hoạ)

Dấu hiệu của bệnh loãng xương

Tình trạng mất xương (giảm mật độ xương) do loãng xương thường không có dấu hiệu rõ ràng. Người bệnh thường không biết mình mắc bệnh cho tới khi xương trở nên yếu, dễ gãy sau các sang chấn nhỏ như trẹo chân, té ngã, va đập.

Những triệu chứng thường gặp của bệnh

- Giảm mật độ xương: Tình trạng này khiến xương cột sống có thể bị xẹp, gãy lún. Người bệnh thường bị các cơn đau lưng cấp, giảm chiều cao, dáng đi lom khom, gù lưng.

- Đau nhức đầu xương: Đây là triệu chứng người bệnh dễ nhận thấy nhất khi bị giảm mật độ xương. Bệnh sẽ gây mỏi dọc các xương dài, thậm chí là bị đau nhức toàn thân như kim chích.

- Đau tại vùng xương chịu trọng lực của cơ thể, các xương này gồm: xương cột sống, thắt lưng, xương chậu, xương hông, đầu gối. Các cơn đau tái phát nhiều lần sau chấn thương. Người bệnh thường bị đau âm ỉ kéo dài. Cơn đau tăng dần khi vận động, di chuyển, đứng ngồi lâu; thuyên giảm khi nghỉ ngơi.

- Đau tại cột sống, thắt lưng hay hai bên liên sườn: Tình trạng này làm ảnh hưởng tới những dây thần kinh liên sườn, dây thần kinh đùi và thần kinh tọa. Các cơn đau lưng trở nặng khi người bệnh vận động mạnh hay bất ngờ thay đổi tư thế. Do đó, bệnh nhân sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các tư thế như cúi gập, xoay hẳn người.

- Tình trạng giảm mật độ xương ở người tuổi trung niên có thể kèm những dấu hiệu của bệnh giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp, thoái hóa khớp.

Cách phòng tránh loãng xương

Để làm chậm và phòng ngừa bệnh loãng xương, ngoài việc xác định nguyên nhân thứ phát gây loãng xương, cần lưu ý những điều sau:

- Bổ sung đủ canxi và vitamin D cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống, tham khảo bác sĩ để được tư vấn các loại viên uống bổ sung phù hợp.

- Người trong nhóm đối tượng nguy cơ nên được đo loãng xương để kiểm tra và sớm phát hiện ra dấu hiệu loãng xương.

- Thường xuyên tập thể dục với cường độ phù hợp để xây dựng một hệ xương chắc khỏe, tăng sự dẻo dai cho cơ bắp, đặc biệt là với người lớn tuổi.

- Không hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích để tránh gây hại đến xương khớp.

- Khi xuất hiện các vấn đề cơ xương khớp (đau xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên), cần đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

- Tránh lạm dụng thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp, đặc biệt là corticoid. Việc lạm dụng các thuốc này có thể làm tình trạng loãng xương thêm trầm trọng, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm.

- Cân bằng nội tiết: Phụ nữ khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh (trên 40 tuổi), cần kết hợp bổ sung canxi hằng ngày cùng với estrogen để bù đắp lại sự suy giảm nội tiết tố nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Điều dưỡng Phạm Thị Hồng Hạnh

Khoa Nội cơ xương khớp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108