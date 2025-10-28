Viêm amidan, làm thế nào để tránh tái phát? 28/10/2025 08:28

(PLO)- Viêm amidan dễ tái đi tái lại do viêm amidan mạn tính, thường xuất phát từ việc điều trị không đúng cách các đợt viêm cấp tính.

Bác sĩ ơi, năm nào vào mùa này cháu cũng bị viêm amidan vài lần, tái đi tái lại rất khó chịu. Nhờ bác sĩ chỉ cách để cháu không còn bị bệnh nữa (cháu không muốn cắt amidan). (Bo, Lâm Đồng)

Trả lời

Amidan là những tế bào lympho giúp bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây nhiễm trùng, đây là hàng rào miễn dịch vùng họng - miệng, hoạt động mạnh nhất trong giai đoạn từ 4 đến 10 tuổi.

Các đợt viêm amidan cấp tính không được chữa trị triệt để có thể tái phát nhiều lần. (Ảnh minh họa)

Hiện chưa có vaccine hay thuốc nào có thể ngăn ngừa bệnh, nhưng bạn có thể chủ động phòng ngừa bằng những cách sau:

Cá nhân

Bổ sung nước: Uống nhiều nước trong ngày giúp cổ họng không bị khô và giúp loại bỏ cặn bẩn.

Rửa tay thường xuyên: Ngăn ngừa sự lây lan của virus và vi khuẩn gây bệnh.

Mua bàn chải đánh răng mới: Nếu bạn đã từng bị bệnh này, hãy thay bàn chải đánh răng khi bạn cảm thấy khỏe hơn để tránh tái nhiễm hoặc lây lan vi trùng.

Giữ vệ sinh răng miệng tốt: Tốt nhất nên đánh răng ít nhất 2 lần một ngày, dùng chỉ nha khoa hàng ngày và súc miệng bằng nước súc miệng sát khuẩn sau khi đánh răng để tiêu diệt vi khuẩn tích tụ

Súc miệng bằng nước muối ấm: Giúp làm sạch và giảm viêm.

Tránh tiếp xúc gần với người bệnh: Hạn chế tiếp xúc với những người bị đau họng hoặc viêm amidan để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Giảm tiếp xúc với các chất kích ứng: Tránh hút thuốc, khói thuốc lá thụ động và bất kỳ chất kích ứng nào khác trong không khí có thể gây viêm amidan.

Sử dụng máy tạo độ ẩm: Bổ sung độ ẩm cho không khí, ngăn ngừa khô và kích ứng họng, đặc biệt là trong mùa khô.

Tăng cường hệ miễn dịch: Một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều trái cây và rau củ cùng với việc tập thể dục đúng cách vào đúng thời điểm có thể giúp bạn ngủ ngon hơn và có chế độ ăn uống lành mạnh hơn.