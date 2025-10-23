Những điều cần biết trước khi điều trị rụng tóc 23/10/2025 06:12

(PLO)- Việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân sẽ đóng vai trò quyết định trong điều trị rụng tóc.

Em bị rụng tóc 5-6 năm nay, rụng rất nhiều sau khi sinh con. Em tự điều trị rụng tóc bằng nhiều cách như uống nhiều thuốc, gội dầu mọc tóc, xịt tinh dầu nhưng hiệu quả không như mong đợi. Em có nên đi cấy tóc không? (Thảo, Vĩnh Long).

Trả lời

Rụng tóc là tình trạng mất tóc diễn ra hàng ngày, khi số lượng tóc rụng nhiều hơn số lượng tóc mọc mới.

Rụng tóc có thể là sinh lý khi mỗi ngày rụng 50-100 sợi, khi đó tóc rụng sẽ được thay thế bằng tóc mới. Còn rụng tóc bệnh lý là khi số lượng tóc rụng vượt 100 sợi/ngày, tóc mỏng nhanh, thưa hơn, rụng nhiều có thể nhìn thấy rõ da đầu, thậm chí hói.

Rụng tóc là dấu hiệu chung của nhiều bệnh lý khác nhau mà hầu như ai cũng gặp phải. Song muốn đạt hiệu quả khi điều trị, bạn nên biết nguyên nhân cụ thể dẫn tới tình trạng của mình.

Có một số nguyên nhân rụng tóc phổ biến như sau:

Có nhiều loại rụng tóc khác nhau nên cách điều trị theo đó cũng khác nhau. (Ảnh minh họa)

Rụng tóc androgen (rụng tóc kiểu nam/nữ): Thường do nhạy cảm với nội tiết. Điều trị rụng tóc dạng này bằng thuốc bôi Minoxidil, thuốc ức chế hormone DHT và có thể kết hợp thêm laser, PRP để kích thích nang tóc, tăng hiệu quả điều trị

Rụng tóc từng mảng (alopecia areata): Bản chất là rối loạn miễn dịch. Phương pháp điều trị bao gồm corticoid tại chỗ hoặc tiêm, thuốc ức chế miễn dịch mới; càng sớm càng hiệu quả.

Rụng tóc do sẹo (lichen phẳng, lupus da, viêm nang mủ...): Đây là thể nguy hiểm nhất vì nang tóc dễ teo xơ. Bác sĩ thường dùng thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch để bảo tồn nang tóc; nếu muộn, chỉ còn giải pháp ghép tóc.

Rụng tóc lan tỏa sau stress, sau sốt cao, thiếu dinh dưỡng hay một bệnh lí nội khoa toàn thân: Đây là thể hồi phục, chủ yếu cần tìm và xử trí nguyên nhân, bổ sung dinh dưỡng, kết hợp thuốc kích thích mọc tóc.

Dù là loại nào, thời gian luôn là yếu tố quyết định. Nang tóc còn sống thì còn cứu được, nang đã teo xơ thì không thể tái tạo. Vì thế, hãy đi khám chuyên khoa da liễu sớm ngay khi thấy tóc rụng bất thường.

Điều trị sớm là cơ hội để bạn giữ lại mái tóc – cũng là giữ lại sự tự tin của chính mình.