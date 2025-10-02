Uống nước mía lau, mã đề có làm tan sỏi thận? 02/10/2025 10:35

(PLO)- Sỏi thận thường bắt nguồn từ thận, 80% trong số đó là sỏi can xi.

Mẹ tôi đi khám bị sỏi thận cả hai bên, bà thường bị đau bụng, tiểu rắt, tiểu rát rất khó chịu. Tôi nghe nói uống nước nấu từ cây mã đề, mía lau, râu ngô... thay nước lọc mỗi ngày sẽ giúp tan sỏi thận, có đúng không bác sĩ? (Hà, Ninh Bình)

Trả lời

Nhiều người khi phát hiện có sỏi thường tự ý dùng các loại nước như mía lau, bông mã đề… để uống thay nước lọc với mong muốn làm tan sỏi thận. Thực tế, những loại nước thảo dược này có thể sử dụng như một dạng nước uống thông thường, giúp bổ sung nước cho cơ thể.

Trong điều trị sỏi, việc quan trọng nhất là phải uống đủ nước để tăng lượng nước tiểu, giúp hệ tiết niệu hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay không có loại thuốc hay nước uống tự nhiên nào có khả năng làm tan sỏi.

Do đó, lời khuyên khoa học là nên duy trì thói quen uống nhiều nước để lợi tiểu, giảm nguy cơ hình thành thêm sỏi mới.

BS CKI PHẠM SƠN LÂM, phụ trách khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Lê Văn Việt