5 người ngộ độc khí CO trong phòng kín tại nhà hàng ở TP.HCM 09/10/2025 17:54

(PLO)- Tổ chức tiệc trong phòng kín, 5 người ở TP.HCM bị ngộ độc khí CO dẫn đến ngất xỉu, nằm gục trên sàn, được đưa đi cấp cứu.

Ngày 9-10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết mới đây khoa Cấp cứu tiếp nhận 5 bệnh nhân trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ, kèm đau đầu và nôn ói do ngộ độc khí.

BS.CKI Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện, cho biết theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong phòng kín tại một nhà hàng ở phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Khoảng 1 giờ sau, nhân viên phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra và lập tức gọi cấp cứu.

Khi tiếp nhận, bác sĩ trực cấp cứu nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự và cùng chung bối cảnh trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện đặt tại phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc. Từ những dữ kiện trên, bác sĩ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó thủ phạm nhiều khả năng là khí carbon monoxide (CO) – loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.

Các bệnh nhân ngộ độc khí CO cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, các bệnh nhân được cho thở oxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả khẳng định cả năm trường hợp đều bị ngộ độc CO. Nhờ phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi, hiện được tiếp tục theo dõi và điều trị tại các khoa chuyên môn.

Theo chuyên gia, khí carbon monoxide sinh ra trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng. Trong không gian kín hoặc thông khí kém, CO có thể nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút.

Khi hít phải, khí CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, gây thiếu oxy mô, tổn thương não và tim. Người ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Triệu chứng ngộ độc khí CO thường dễ nhầm với mệt mỏi, cảm cúm hay rối loạn tiêu hóa. Các biểu hiện thường gặp gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim. Ngộ độc CO cũng có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim và não.

Khuyến cáo biểu hiện khi bị ngộ độc khí. Ảnh: British Journal of Community Nursing (Edward Baker, 2024)

Theo bác sĩ trực cấp cứu, trong các trường hợp ngộ độc khí CO, thời gian phát hiện và đưa nạn nhân ra khỏi nguồn độc là yếu tố quyết định tính mạng. Việc nhận diện sớm triệu chứng và thực hiện đúng hướng dẫn xử trí ban đầu có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và di chứng.

Theo khuyến cáo của Open Anaesthesia (2015) và NHS (2023), nguyên tắc xử trí cấp cứu gồm: Nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi nguồn khí độc, đến nơi thông thoáng; gọi cấp cứu ngay lập tức để được hỗ trợ y tế; cho thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ để loại CO khỏi máu nhanh gấp nhiều lần so với thở không khí bình thường. Trường hợp nặng, người bệnh có thể cần điều trị bằng oxy cao áp để ngăn ngừa tổn thương não và tim.

Các chuyên gia khuyến cáo không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc thiết bị sinh nhiệt trong phòng kín; không ngủ trong phòng có than đang cháy dù chỉ là bếp lò nhỏ. Cần đảm bảo thông khí tốt cho không gian có thiết bị đốt, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng. Nếu thấy triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ở phòng kín, phải nhanh chóng ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu ngay.

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa, mùa lạnh hoặc khi mất điện – thời điểm nhiều người sử dụng máy phát điện, than tổ ong hay thiết bị sưởi trong không gian khép kín. Trong quá khứ, nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra do không phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Bệnh viện nhấn mạnh người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, sử dụng thiết bị sinh nhiệt đúng cách, luôn đảm bảo không gian thông thoáng. Chỉ một chút chủ quan với khí CO cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.