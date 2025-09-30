2 cha con tử vong do ngạt khí CO khi dùng máy phát điện trong nhà 30/09/2025 18:03

(PLO)- Người dân phát hiện hai cha con bất tỉnh trong nhà, được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị ngạt khí CO quá nặng, cả đã tử vong.

Trưa hôm nay (30-9), người dân phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đang khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ thì phát hiện anh PMH (35 tuổi, trú khối Thu Thủy 2, phường Cửa Lò) cùng con trai 7 tuổi bất tỉnh trong nhà.

Phường Cửa Lò, Nghệ An bị mất điện lưới sau bão số 10.

Người dân nghi ngờ cha con anh H bị ngạt khí CO do dùng máy phát điện trong nhà, bởi sau bão số 10 trên địa bàn phường bị mất điện lưới. Anh H và con trai được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị ngạt khí quá nặng, cha con anh H đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc vợ anh H đang về thăm bố, mẹ. Vụ việc đang được Công an phường Cửa Lò phối hợp cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, sáng 28-8, người dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện hai vợ chồng anh NVH (51 tuổi) và bà NTL (43 tuổi) tử vong, hai trẻ em nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngạt khí CO.

Cụ thể, do ảnh hưởng bão số 5 toàn xã Thiên Cầm bị mất điện lưới. Do không có điện, nhiều gia đình, trong đó có vợ chồng anh NVH dùng máy phát điện chạy bằng xăng để có điện dùng rồi bị ngạt khí.