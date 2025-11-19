TP.HCM yêu cầu sớm bàn giao mặt bằng mở rộng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 19/11/2025 21:24

(PLO)- TP yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư y tế và sớm bàn giao mặt bằng phục vụ mở rộng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp ngày 10-11 về thực trạng cơ sở vật chất, quy hoạch và tiến độ các dự án đầu tư y tế trên địa bàn.

Theo kết luận, Sở Y tế TP.HCM được giao chủ trì rà soát và sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới cơ sở y tế sau hợp nhất, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Thành phố sẽ thành lập 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu, mở rộng cơ sở 2 của nhiều bệnh viện sang Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu để giảm tải cho tuyến cuối.

Song song đó, thành phố định hướng phát triển cơ sở dưỡng lão gắn với y học cổ truyền, quy hoạch bệnh viện cửa ngõ và sắp xếp lại các trung tâm an sinh xã hội theo hướng tinh gọn.

Đồng thời, xây dựng quy trình thỏa thuận danh mục yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị y tế, đồng thời lập danh mục các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngoài đầu tư công nhằm đa dạng hóa nguồn lực cho ngành y tế.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thời gian qua liên tục báo cáo tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tòa nhà này được xây dựng từ thập niên 1960. Ảnh: TP

Đáng chú ý, UBND TP.HCM cũng giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu việc di dời và bàn giao mặt bằng 931-937 Trần Hưng Đạo (ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, nhằm đẩy nhanh dự án mở rộng bệnh viện. Sở Y tế phải báo cáo trước ngày 30-11.

Được biết, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thời gian qua liên tục báo cáo tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tòa nhà này được xây dựng từ thập niên 1960.

Tường, cột, ô văng bong tróc; từng mảng bê tông rơi xuống mái khu phẫu thuật và khu hành chính; công trình không còn bảo đảm an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, gây nguy hiểm cho nhân viên và thân nhân bệnh nhân.

Việc bàn giao mặt bằng được đánh giá là cấp thiết để đảm bảo an toàn và tạo quỹ đất triển khai dự án mở rộng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong thời gian sớm nhất.