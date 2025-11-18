TP.HCM hỗ trợ 100% BHYT cho người trên 65 tuổi: 'Tấm thẻ vàng an sinh' quý giá 18/11/2025 06:06

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 giúp mở rộng độ bao phủ BHYT và bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

HĐND TP.HCM vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Theo đó, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, đăng ký thường trú tại TP.HCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách TP chi trả 100% mức đóng BHYT từ 1-1-2026. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Hơn 530.000 người cao tuổi được hưởng lợi

Bà CTM (67 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết bà có các bệnh nền như tiểu đường, xương khớp mạn tính nên thường hay đến Bệnh viện Thống Nhất để điều trị, lấy thuốc. Khi biết TP có chính sách đóng BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi, bà M cảm thấy rất yên tâm.

Người cao tuổi chăm sóc răng miệng tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo bà M, chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí chữa bệnh, khi mà bà phải tái khám thường xuyên và dùng nhiều loại thuốc lâu dài. Nhờ BHYT, bà được hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, từ khám định kỳ, xét nghiệm, điều trị nội trú đến thuốc men, mà không phải lo lắng về tiền bạc.

“Tôi rất mừng và hy vọng chính sách sẽ được duy trì và mở rộng để những người lớn tuổi như tôi, đặc biệt những người có bệnh nền an tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống” – bà M chia sẻ.

Ông NVC (65 tuổi, ngụ TP.HCM) có bệnh nền cao huyết áp, tim mạch, phải dùng thuốc lâu dài và tái khám định kỳ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Được TP hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, ông chia sẻ đây là chính sách rất nhân văn.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Được miễn 100% BHYT tôi đi khám bệnh hay nằm viện cũng an tâm hơn vì giảm được gánh nặng về kinh tế. Chính sách này củng cố thêm niềm tin của người dân đối với chính quyền và thực sự mang lại cảm giác an toàn cho người già, đặc biệt là những người có bệnh nền” – ông C nói.

Chính sách ý nghĩa, nhân văn

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nhận định việc TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi là chính sách rất tốt đẹp và mang tính nhân văn sâu sắc. Chính sách giúp mở rộng độ bao phủ BHYT, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe và quan trọng hơn là thể hiện sự trân trọng đối với người cao tuổi.

“Khi được chăm lo đúng mức, người cao tuổi không còn là gánh nặng, mà trở thành nguồn lực quý của xã hội” – BS Thanh chia sẻ.

Bệnh viện Thống Nhất vốn đã có truyền thống lão khoa từ nhiều thập niên. Năm 1986, bộ môn Lão khoa đầu tiên của cả nước được thành lập tại đây, mở đường cho mô hình chăm sóc người cao tuổi theo nguyên lý lão khoa toàn diện.

Hỗ trợ 100% BHYT giúp người cao tuổi an tâm chữa bệnh, đỡ gánh nặng chi phí. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

“Cách tiếp cận này giúp bệnh nhân không bỏ sót bệnh, điều trị phù hợp, hạn chế tổn thương cơ quan, giảm tái nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi” – BS Thanh nói.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, BS Thanh cho rằng việc xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi đồng bộ – từ gia đình, cộng đồng, y tế cơ sở đến bệnh viện và trung tâm điều dưỡng – là hết sức cần thiết, giúp nâng cao đáng kể chất lượng chăm sóc người cao tuổi.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, chính sách miễn 100% BHYT cho người cao tuổi của TP.HCM là một quyết sách đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là hỗ trợ tài chính đơn thuần, mà còn là một "tấm thẻ vàng" an sinh quý giá.

Cụ thể, chính sách giúp xóa bỏ gánh nặng chi phí tham gia BHYT hàng năm, khuyến khích người cao tuổi chủ động đi khám định kỳ và tái khám đúng hẹn.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp ở người cao tuổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, người cao tuổi được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, các kỹ thuật điều trị chuyên sâu và được chi trả cho nhiều loại thuốc đặc trị, thuốc điều trị mạn tính có chi phí lớn tại bệnh viện tuyến trên. Cạnh đó, chính sách giúp người cao tuổi tuân thủ điều trị, giảm áp lực tài chính đáng kể cho gia đình.

Theo BS Công, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với vai trò là bệnh viện đa khoa tuyến cuối chuyên sâu, đã xây dựng chiến lược toàn diện nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân cao tuổi.

Bệnh viện lấy phương châm chăm sóc lão khoa toàn diện làm cốt lõi để cung cấp các kế hoạch chăm sóc cá thể hóa. Áp dụng các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu nhằm điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp và đa dạng ở người cao tuổi.

“Đặc biệt, bệnh viện tăng cường mạnh về phục hồi chức năng, dinh dưỡng lão khoa chuyên biệt, đảm bảo người bệnh được hồi phục tối ưu về chức năng và thể trạng. Sự kết hợp giữa chuyên môn sâu và chăm sóc toàn diện giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và tận hưởng trọn vẹn tuổi già” – BS Công nhấn mạnh

Người cao tuổi được đóng BHYT miễn phí sẽ có cơ hội tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế mà BHYT chi trả. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ tại buổi làm việc với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM mới đây, BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở Y tế đang tích cực tham mưu UBND TP để thành lập viện dưỡng lão chuyên biệt, đồng thời định hướng các bệnh viện trên địa bàn đều thành lập khoa lão khoa. Việc phát triển khoa lão khoa tại các bệnh viện giúp hệ thống y tế TP trở nên toàn diện hơn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của dân số già – góp phần xây dựng mạng lưới chăm sóc y tế bền vững, chuyên nghiệp và nhân văn cho người cao tuổi tại TP.HCM.