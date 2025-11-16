Cụ bà 84 tuổi miệt mài chạy xe máy đi tập dưỡng sinh

Sáng 16-11, tại Sân vận động Phú Nhuận, gần 2.000 người dân và nhân viên y tế TP.HCM cùng hòa mình vào chương trình “Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” do Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức.
Vui khỏe nhờ tập dưỡng sinh
Bà Bùi Thị Lùm (84 tuổi, ngụ Phú Mỹ Hưng) là một trong số những người lớn tuổi tham gia đồng diễn. Bà cho biết đã tập dưỡng sinh đều đặn tám năm nay. Mỗi tuần 2 lần, bà tự đi xe máy từ nhà đến xã An Nhơn Tây để tập cùng các bạn trong Câu lạc bộ Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Những ngày còn lại, bà tự tập tại nhà hoặc tập cùng nhóm bạn ở gần nhà.
Đặc biệt, câu lạc bộ còn có bác sĩ của Viện Y dược học dân tộc theo dõi sức khỏe cho các thành viên. Sau mỗi buổi tập, các thành viên còn được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp.
“Tôi tập dưỡng sinh thấy khỏe lắm nên cố gắng đi tập thường xuyên để giữ gìn sức khỏe. Hôm nay mọi người tham gia đồng diễn đông vui quá, tôi thấy mừng. Tôi luôn rủ mọi người cùng vận động tập thể dục để rèn luyện sức khỏe” – bà tâm sự.
Bà Huỳnh Thị Phượng (79 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) cũng là thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Đội tập dưỡng sinh của bà có hơn 20 thành viên, mỗi ngày đều cùng nhau tập luyện, giữ gìn sức khỏe.
“Nghe phát động phong trào đồng diễn dưỡng sinh, tôi hào hứng tham gia ngay. Thấy mọi người tham gia đông đủ, tôi thấy mừng và phấn chấn. Tập dưỡng sinh giúp chúng tôi vui khỏe, trẻ, đẹp” – bà Phượng nói.
Đề cao thông điệp 'phòng bệnh hơn chữa bệnh'
BS.CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, nhấn mạnh sự tham gia đông đảo của người dân là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị.
“Hình ảnh những cụ bà hơn 70, 80 tuổi vẫn miệt mài tập luyện và hòa mình vào đội hình đồng diễn là thông điệp đẹp. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực” - BS Hân chia sẻ.
Theo BS Hân, sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà đó còn là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân TP.HCM có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe hơn.
“Dưỡng sinh không chỉ là bài tập, dưỡng sinh là lối sống, là cách để chúng ta xây dựng một TP.HCM khỏe mạnh, nhân ái và tràn đầy sinh khí” – BS Hân nói.
BS.CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế, cũng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, bởi đây là minh chứng sinh động cho chủ trương chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.
BS Triệu cho rằng khi người dân được khuyến khích vận động hằng ngày, biết chăm sóc bản thân một cách khoa học và phù hợp với từng lứa tuổi là đang xây dựng nền tảng bền vững cho sức khỏe cộng đồng. Ngành y tế TP.HCM sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để những giá trị này được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.
“Người biết dưỡng sinh là người biết giữ gìn chính mình trước mọi bệnh tật. Sự hiện diện đông đảo của người dân hôm nay đã tạo nên bầu không khí ấm áp, giàu năng lượng tích cực. Điều đó cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm đến việc duy trì lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần, những yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống” – BS Triệu nói.
Bồi đắp sự kết nối cộng đồng
Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và phường Phú Nhuận tổ chức hoạt động đồng diễn dưỡng sinh giàu giá trị, là sáng kiến rất hay. Đây là mô hình rất cần nhân rộng. Dưỡng sinh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn bồi đắp sự kết nối trong cộng đồng.
Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển từ trọng tâm khám chữa bệnh sang chăm sóc, phòng ngừa. Muốn phòng ngừa hiệu quả, mỗi người dân phải chủ động rèn luyện sức khỏe hằng ngày.
Tôi mong phường Phú Nhuận có thể tổ chức hoạt động dưỡng sinh định kỳ hằng tháng tại khu vực này, tạo điều kiện để người dân duy trì luyện tập, hình thành các nhóm sinh hoạt thường xuyên. Bởi “sức khỏe là vốn quý nhất của con người” và là nền tảng của hạnh phúc, như Nghị quyết 72 đã khẳng định.
Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM