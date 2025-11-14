Vaccine phòng virus HPV sẽ được tiêm miễn phí từ năm 2026 14/11/2025 20:48

(PLO)- Năm 2026, vaccine phòng virus HPV sẽ chính thức được tiêm miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, cùng với vaccine Rota được triển khai trên toàn quốc.

Ngày 14-11, ThS Hoàng Hồng Mai, Phó trưởng phụ trách Văn phòng Chương trình tiêm chủng quốc gia, cho biết vào năm 2026, vaccine phòng virus HPV sẽ chính thức được tiêm miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, cùng với vaccine Rota được triển khai trên toàn quốc.

Theo Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15-8-2022, lộ trình bổ sung vaccine mới vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 đã được xác định rõ. Giai đoạn 2023 – 2024, vaccine Rota đã được đưa vào tiêm chủng miễn phí và đến năm 2026 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, đảm bảo tất cả trẻ em đều được uống hai liều miễn phí.

Ths Hoàng Hồng Mai, Phó trưởng phụ trách Văn phòng Chương trình tiêm chủng quốc gia chia sẻ với báo chí - Ảnh: VGP/HM

Từ năm 2025, Chương trình sẽ triển khai vaccine phế cầu miễn phí theo lộ trình mở rộng dần tại các tỉnh, thành do chi phí vaccine còn cao. Đối với vaccine HPV, Chương trình đang hoàn thiện các bước để tiêm miễn phí cho trẻ, giúp phòng ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý do HPV gây ra như sùi mào gà ở trẻ nam.

Theo lộ trình, đến năm 2030, vaccine cúm mùa sẽ tiếp tục được bổ sung vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Đánh giá về hiệu quả chương trình, ThS Mai cho biết tỉ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ho gà, sởi… ở trẻ dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi đã giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần sau nhiều năm triển khai.

Tại nhiều tỉnh như Ninh Bình, Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ) hay các tỉnh miền núi như Hà Giang (cũ), Cao Bằng, gần như 100% trẻ được tiêm chủng trong Chương trình, trong khi tiêm dịch vụ chỉ phổ biến ở các thành phố lớn.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1985, hiện đang cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai. Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine cho tiêm chủng.