Bệnh nhi vẽ tranh tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 18/11/2025 19:33

(PLO)- Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định hào hứng tham gia lớp mỹ thuật, tận tay tô vẽ những bức tranh để tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ngày 18-11, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) phối hợp nhóm sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức lớp mỹ thuật đặc biệt cho bệnh nhi nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tận tay vẽ tranh tặng thầy cô

Hành lang khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định hôm nay rộn ràng hơn thường ngày vì có một lớp học đặc biệt được mở ra. Đó là lớp học không có bảng đen phấn trắng, mà chỉ có tranh cát, sắc màu Đông Hồ, cùng những ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ.

Lớp mỹ thuật ngay hành lang khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hoạt động vẽ tranh như một liệu pháp tinh thần giúp các bệnh nhi thoải mái, giảm căng thẳng và lạc quan hơn trong quá trình điều trị. Đây cũng là khoảnh khắc để những bệnh nhi dù đang chiến đấu với bệnh tật vẫn được sống trọn vẹn trong niềm vui như bao đứa trẻ khác.

Bé Phạm Quốc Trí Anh (11 tuổi) đang điều trị viêm phổi, cũng tham gia lớp mỹ thuật. Bé chăm chú tô từng bức tranh để tặng thầy cô. “Sắp đến 20-11, con chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe. Con mong con mau hết bệnh để sớm được đi học trở lại” – Trí Anh nói.

Phạm Quốc Trí Anh chăm chú viết lời chúc thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chị Nguyễn Sơn Hoa (46 tuổi, ngụ TP.HCM) – mẹ bé Anh – cho biết trước đó con bị ho, nghẹt mũi, khó thở, tới bệnh viện này khám rồi bác sĩ cho thuốc về nhà uống. Tuy nhiên vài ngày sau bé bị sốt cao hơn, khó thở. Do đang trong kỳ thi nên chị vẫn cho con đi học, nhưng đang học thì con khó thở quá, thầy giáo gọi chị lên đón về.

Chị đưa con đi viện, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phế quản, viêm phổi, phải nhập viện điều trị. Bé được truyền thuốc, nay sức khỏe cũng đỡ hơn, bác sĩ bảo mai được xuất viện, 3 ngày tái khám lại.

Những bức tranh Đông Hồ vốn vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam và sự truyền thống, mộc mạc bỗng như được thổi hồn bởi sự hồn nhiên của trẻ nhỏ.

“Đi bệnh viện mà lại được tham gia lớp vẽ như ở trên trường, bé tỏ ra rất thích thú và hào hứng. Bé bảo với tôi: “Mẹ ơi hiếm khi có dịp được như vầy, con có được mang tranh về tặng thầy cô không?”. Thấy con vui, tôi cũng mừng. Tôi thấy chương trình này rất hay, giúp các bé đỡ lo lắng khi điều trị bệnh, tinh thần vui và thoải mái hơn” – chị Hoa tâm sự.

Những bàn tay nhỏ bé theo từng chỉ dẫn, vừa tỉ mỉ, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy sắc màu và ý nghĩa.

Chị Phạm Thị Dụ (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng cho con gái Khổng Thu Hương (2 tuổi) tham gia lớp mỹ thuật. Chị cho biết cách đây 1 tuần con chị bị hắt hơi, sổ mũi nhẹ. Đưa bé đi khám ở bệnh viện gần nhà, bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phế quản, viêm mũi dị ứng. Bác sĩ kê đơn cho con uống thuốc tại nhà 7 ngày, tái khám mỗi 2 ngày.

Tuy nhiên con ngày càng ho nhiều hơn, sốt liên tục không hạ dù có uống thuốc và lau mát, nên chị đưa bé nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phổi, cho truyền thuốc. Hiện con đỡ hơn, hết sốt.

Chị Phạm Thị Dụ cùng con gái Khổng Thu Hương tô tranh cát.

“Bé tỏ ra rất vui khi được vẽ tranh tô màu. Thấy con thích thú, chăm chú vẽ mà không khóc đòi mẹ, tôi cũng vui. Lớp mỹ thuật thật ý nghĩa, giúp các con thoải mái tinh thần khi phải nằm viện điều trị dài ngày” – chị nói.

Các bệnh nhi háo hứng khi được tô tranh tặng thầy cô dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

Khích lệ tinh thần bệnh nhi

BS Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, nhận định lớp vẽ không chỉ là buổi sinh hoạt vui chơi đơn thuần, mà còn là một liệu pháp tinh thần, giúp ích cho quá trình điều trị.

Khi tinh thần thoải mái, các bé phối hợp tốt hơn với bác sĩ và điều dưỡng, không còn sợ hãi hay chống đối khi phải truyền dịch hay uống thuốc.

Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM hướng dẫn bệnh nhi tô tranh cát.

Nhân dịp 20-11, khoa Nhi tổ chức hoạt động hội họa với chủ đề “Sắc màu tri ân” để các bé vẽ tranh gửi lời cảm ơn thầy cô giáo. Những bức tranh là niềm vui, là sự khích lệ tinh thần để các em tiếp tục học tập tốt, đồng thời thể hiện lòng biết ơn của các em dù đang điều trị.

“Nhìn thấy ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của các bé, tôi cảm nhận rõ ràng niềm vui đó lan tỏa sang cả nhân viên y tế chúng tôi. Chính điều ấy giúp chúng tôi giảm bớt áp lực, thấy công việc của mình ý nghĩa hơn và đỡ căng thẳng hơn rất nhiều” – bác sĩ Oanh tâm sự.