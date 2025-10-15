Lớp học vẽ đặc biệt dành cho bệnh nhi ngay hành lang bệnh viện 15/10/2025 17:37

Ngày 15-10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức lớp học vẽ đặc biệt dành cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú. Đây là hoạt động do Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tổ chức định kỳ hằng tháng.

Lớp học vẽ có sự đồng hành của các thầy cô đến từ lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thoải mái như ở trường

Từ sáng sớm, chị Phạm Thị Hương Quỳnh (27 tuổi, ngụ TP.HCM) đưa con là bệnh nhi Lê Phạm Tuệ Nhi (7 tuổi) đến hành lang khoa Nhi tổng hợp để tham gia lớp học vẽ. Chị chia sẻ lúc đầu con bị đau chân, sưng ở phần cẳng chân, đưa đi khám ở 1 bệnh viện khác rồi bác sĩ giới thiệu qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Chị Phạm Thị Hương Quỳnh cùng con gái tô màu 1 bức tranh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con chị bị dị dạng tĩnh mạch máu ở chân, nhập viện điều trị đã 2 ngày, được tiêm mũi thuốc đầu tiên để giảm đau. Bé sẽ điều trị vài ngày rồi xuất viện về theo dõi thêm, sau đó tái khám.

“Mấy hôm nay con phải nghỉ học, ở trong bệnh viện điều trị đôi khi thấy buồn, ngột ngạt. Bệnh viện tổ chức lớp học vẽ này rất ý nghĩa, cho các bé không gian thoải mái như ở trên trường khiến bé rất vui và thích thú” – chị Quỳnh vui mừng.

Các bệnh nhi tô màu những tấm thiệp xinh xắn để gửi tặng người thân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Nguyễn Bé Ngoan (28 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đưa con là bệnh nhi Đào Nguyễn Xì Tin (9 tuổi) đến tham gia lớp học vẽ. Chị cho biết con trai bị sốt siêu vi, nhập viện điều trị hôm qua. Đến nay bé đã ổn hơn, chỉ còn sốt nhẹ. Bác sĩ đang theo dõi thêm và sẽ sớm cho xuất viện.

Bệnh nhi Đào Nguyễn Xì Tin (bìa trái) chăm chú tô màu những bức tranh tặng mẹ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Hôm qua con bị sốt phải nhập viện cũng thấy hơi khó chịu, bữa nay con khỏe hơn rồi. Được tham gia lớp học vẽ, con thấy rất vui. Con vẽ bức tranh bó hoa để tặng mẹ, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con. Con yêu mẹ rất nhiều” – bé Xì Tin tâm sự.

Các bệnh nhi cùng cô giáo lưu lại dấu vân tay để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và ý nghĩa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Liệu pháp tinh thần giúp ích cho điều trị

BS Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cho biết trung bình mỗi ngày khoa Nhi tiếp nhận 40-50 bệnh nhi. Tuy nhiên, trong những đợt cao điểm dịch bệnh – như hiện tại – có ngày phải tiếp nhận 70-80 trường hợp.

Bệnh nhi tặng thiệp mừng 20-10 cho BS Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Do đây là khoa Nhi tổng hợp nên độ tuổi bệnh nhi khá rộng, từ 1 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi. Các bé còn nhỏ, đang độ tuổi ăn học, vui chơi nên khi phải nằm viện điều trị lâu ngày rất dễ buồn chán và bức bối.

Lớp học vẽ mang đến cho các em một không gian sáng tạo, vui tươi và tràn đầy yêu thương. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vì vậy, lớp học vẽ là hoạt động rất ý nghĩa. Đây không chỉ là một buổi sinh hoạt vui chơi đơn thuần, mà còn là một liệu pháp tinh thần, giúp ích cho quá trình điều trị. Khi tinh thần thoải mái, các bé phối hợp tốt hơn với bác sĩ và điều dưỡng, không còn sợ hãi hay chống đối khi phải truyền dịch hay uống thuốc” – bác sĩ Oanh nói.

1 bệnh nhi say sưa tô màu bức tranh mẹ và bé. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Oanh cho hay, nhiều bé điều trị mãn tính tại khoa, tháng nào cũng mong chờ lớp học vẽ. Khi nhập viện, các bé thường hỏi ngay: “Bao giờ có lớp vẽ để con tham gia?”. Có bé sau khi ra viện vẫn hỏi thăm để được quay lại tham gia cùng các bạn.

“Nhìn thấy ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của các bé, tôi cảm nhận rõ ràng niềm vui đó lan tỏa sang cả nhân viên y tế chúng tôi. Chính điều ấy giúp chúng tôi giảm bớt áp lực, thấy công việc của mình ý nghĩa hơn và đỡ căng thẳng hơn rất nhiều” – bác sĩ Oanh tâm sự.

Bức tranh "Phụ nữ bên hoa sen". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Điểm nhấn đặc biệt của lớp học vẽ tháng này là hoạt động tô điểm cho bức tranh tập thể mang tên “Phụ nữ bên hoa sen”. Các bệnh nhi cùng các thầy cô giáo đã lưu lại dấu vân tay trên bức tranh để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và ý nghĩa.

Bức tranh sẽ được trưng bày tại khu vực sảnh Nơ Trang Long của bệnh viện đến hết ngày 20-10-2025.