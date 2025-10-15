Bé gái trượt patin bị té, 2 năm sau mới phát hiện bị gãy trật đốt sống cổ 15/10/2025 14:38

(PLO)- Bé gái 11 tuổi ở TP.HCM chơi trượt patin bị té ngã dẫn đến gãy trật đốt sống cổ nhưng 2 năm sau mới biết, suýt đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn.

Ngày 15-10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận phẫu thuật cho bệnh nhi bị gãy trật đốt sống cổ đã 2 năm.

Bệnh nhi là PNBK (11 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhi bị gãy trật đốt sống cổ C1–C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng. Đây là tình trạng có thể khiến bệnh nhi liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho bệnh nhi bị gãy trật đốt sống cổ. Ảnh: BVCC

Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi kể cách đây 2 năm, trong lúc chơi trượt patin, bé bị ngã ngửa ra sau nhưng không có biểu hiện bất thường nên gia đình chủ quan. Đến khi bé bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tê liệt tăng dần, gia đình mới đưa đi khám và bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật khẩn cấp.

Ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ đặc biệt và giải ép tủy sống.

BS CKI Nguyễn Thành Đô, Phó khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết cột sống cổ là vùng phẫu thuật cực kỳ khó, đặc biệt ở trẻ em. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp, khiến bệnh nhi ngưng thở ngay trên bàn mổ.

Nhờ hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống hiện đại, ca mổ đã thành công. Sau một tuần, bệnh nhi hết tê tay chân, vết mổ hồi phục tốt và bắt đầu tập đi trở lại.

Theo bác sĩ Đô, chấn thương cột sống cổ là một trong những dạng tổn thương nguy hiểm nhất, bởi khu vực này chứa tủy sống – trung tâm điều khiển vận động và hô hấp của cơ thể.

Ở trẻ em, xương còn mềm và dây chằng lỏng lẻo, nên các chấn thương dù nhẹ cũng có thể gây trượt hoặc gãy đốt sống, chèn ép tủy sống dẫn đến liệt, suy hô hấp hoặc thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Đô khuyến cáo nếu trẻ bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi sau té ngã – dù chỉ thoáng qua – phụ huynh nên đưa trẻ đi chụp cột sống cổ để phát hiện sớm tổn thương.