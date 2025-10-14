Nâng mũi phong thủy 'đổi vận', 1 phụ nữ bị hoại tử mũi nghiêm trọng 14/10/2025 17:57

(PLO)- Một phụ nữ 43 tuổi bị hoại tử mũi nghiêm trọng, suýt ảnh hưởng thị giác và đường thở sau khi tin vào quảng cáo nâng mũi phong thủy trên mạng xã hội.

Ngày 14-10, Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ bị hoại tử mũi nghiêm trọng do tin vào dịch vụ nâng mũi phong thủy trên mạng xã hội.

Bệnh nhân tên K (43 tuổi, quê Lạng Sơn) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mũi sưng tấy, đỏ tím, vùng sống mũi xuất hiện ổ mô đen và hoại tử ăn sâu vào vách ngăn.

Trước đó, theo lời kể của bệnh nhân K, chị tình cờ thấy quảng cáo trên mạng xã hội về “xăm chỉ tay phong thủy – đổi vận, hút tài lộc” chỉ 200.000 đồng. Khi đến nơi, “thầy phong thủy” không xem chỉ tay mà bắt đầu “phán" tướng chị K mũi thấp vận nghèo, môi mỏng duyên không bền, mắt sụp là tướng khổ, rồi tư vấn chị làm hàng loạt dịch vụ “thẩm mỹ đổi vận” với giá 65 triệu đồng.

Cụ thể, chị được luồn chỉ nâng mũi phong thủy, cấy chỉ rãnh mũi – má, treo chân mày, phun môi và căng chỉ thái dương – nâng đuôi mắt.

Bệnh viện JW Hàn Quốc phẫu thuật cho bệnh nhân bị biến chứng sau nâng mũi phong thủy. Ảnh: BVCC

Khoảng 10 ngày sau, mũi chị sưng đỏ, đau nhức, chảy dịch nhưng cơ sở lại trấn an rằng đó là “dấu hiệu thải độc, tướng đang chuyển vận”, rồi tiếp tục tiêm thêm mỡ vào vùng mũi.

Hai tuần sau, tình trạng nặng hơn, da mũi chuyển màu đen tím, lan rộng. Khi quay lại thì cơ sở đã đổi tên, bảng hiệu biến mất.

Tin lời “thầy phong thủy” rằng nếu phản lại sẽ “bị ếm ngược”, chị K hoảng sợ không dám trình báo, cho đến khi vùng mũi đau nhức dữ dội, hoại tử lan rộng mới đến Bệnh viện JW Hàn Quốc điều trị.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, thăm khám cho bệnh nhân biến chứng do nâng mũi phong thủy ở cơ sở không uy tín. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết vùng da dọc sống mũi của bệnh nhân viêm đỏ lan tỏa, phù nề, có ổ hoại tử trung tâm màu đen. Đây là dấu hiệu thiếu máu cục bộ mô mũi do tắc mạch hoặc nhiễm trùng hoại tử mô mềm, là hậu quả của việc luồn chỉ không rõ nguồn gốc và bơm chất lạ trôi nổi.

Ê-kíp bác sĩ đã khẩn cấp nạo mô chết, kiểm soát nhiễm trùng và lên kế hoạch tái tạo mũi nhiều giai đoạn. Khi tiến hành xử lý, bác sĩ bàng hoàng vì toàn bộ vùng mũi chứa đầy mô hoại tử, sợi chỉ tan chảy, mỡ vón cục, nhiễm trùng ăn sâu đến nền xương.

Cấu trúc sụn bị phá hủy gần như toàn phần, niêm mạc sưng phồng và dính chặt. Bác sĩ phải vừa làm sạch, vừa dẫn lưu ổ viêm trong nhiều giờ để ngăn nhiễm trùng lan rộng.

“Chúng tôi từng gặp nhiều ca biến chứng, nhưng hiếm trường hợp nào tổn thương sâu và lan tỏa như vậy. Chỉ cần chậm thêm vài ngày, bệnh nhân có thể mất luôn phần mũi, thậm chí ảnh hưởng thị giác và đường thở” - bác sĩ Tú Dung chia sẻ.

Sau điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được truyền kháng sinh và theo dõi.

Theo bác sĩ Tú Dung, mọi thủ thuật thẩm mỹ trên gương mặt đều tác động đến hệ mạch máu, dây thần kinh. Một mũi tiêm sai vị trí hay sợi chỉ cấy sai lớp mô đều có thể gây tắc mạch, hoại tử.

Bác sĩ cho rằng việc gắn mê tín phong thủy vào làm đẹp là chiêu lợi dụng tâm lý bất an và khát vọng thay đổi của phụ nữ. Các thủ thuật “cải tướng - đổi vận” thực chất là thủ thuật xâm lấn trá hình, tiềm ẩn rủi ro y khoa lớn.

Do đó, người dân tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào tại cơ sở không phép, không nghe theo quảng cáo “làm đẹp phong thủy”, "nâng mũi phong thủy", “cấy chỉ đổi vận”, “bùa hút tài lộc”… mà cần tìm hiểu kỹ về bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, cơ sở hợp pháp và đảm bảo vô khuẩn.