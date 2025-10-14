Ứng dụng AI trong kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện và bệnh nhân đều được lợi 14/10/2025 16:22

(PLO)- Ứng dụng AI kiểm soát nhiễm khuẩn giúp giảm tỉ lệ biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện, từ đó giảm chi phí điều trị đáng kể cho bệnh nhân.

Ngày 14-10, chia sẻ tại hội nghị Quốc tế Kiểm soát nhiễm khuẩn 2025, BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò then chốt trong hoạt động điều trị tổng thể của người bệnh.

Kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan mật thiết đến kết quả điều trị, thời gian nằm viện, cũng như chi phí điều trị. Thực hiện tốt khâu này giúp giảm biến chứng, nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện kết quả phục hồi cho người bệnh.

BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ tại hội nghị Quốc tế Kiểm soát nhiễm khuẩn 2025. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Việt, thực tế hiện nay, nhiều nơi vẫn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến khâu kiểm soát nhiễm khuẩn, dẫn đến những hệ quả không mong muốn như kéo dài thời gian điều trị, tăng tỉ lệ biến chứng...

Trong quá trình thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn, nếu kiểm soát nhiễm khuẩn không được thực hiện đúng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị, làm giảm hiệu quả chăm sóc và phục hồi của bệnh nhân. Vì vậy, đây là vấn đề mà các y bác sĩ cần đặc biệt quan tâm.

Kiểm soát nhiễm khuẩn tốt giúp nâng cao chất lượng phẫu thuật. Ảnh: BVCC

“Hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta có thêm thiết bị và công nghệ hỗ trợ mạnh mẽ. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới giúp kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng chính xác, hiệu quả và an toàn hơn.

Chúng ta chỉ có thể nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị nếu mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đưa dữ liệu và hệ thống thông minh vào quy trình vận hành. Đặc biệt, trong lĩnh vực quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn, công nghệ càng hiện đại, công việc càng nhẹ nhàng, kết quả càng khả quan” – bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ sớm và đã có những bước phát triển nổi bật mang lại hiệu quả cao trong công tác khám, chữa bệnh; góp phần giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tình hình phơi nhiễm cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện nay việc ứng dụng số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý dụng cụ tại đơn vị tiệt khuẩn – kiểm soát nhiễm khuẩn là một hướng đi mới.

Bước đầu, bệnh viện đã áp dụng số hóa trong toàn bộ quy trình, từ khâu tiếp nhận, xử lý, tiệt khuẩn, lưu kho đến cấp phát dụng cụ, tất cả đều được vi tính hóa và quản lý bằng phần mềm.

Hiện khoa quản lý hơn 300 bộ dụng cụ cùng nhiều dụng cụ lẻ khác. Trung bình mỗi ngày bệnh viện thực hiện 150-180 ca phẫu thuật. Do cơ số dụng cụ của bệnh viện khá đầy đủ nên không bị áp lực về xoay vòng dụng cụ.

Kiểm soát nhiễm khuẩn tốt giúp rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

“Khi có thể kiểm soát và truy vết chất lượng dụng cụ chặt chẽ, các bộ dụng cụ cung cấp cho phòng mổ luôn đảm bảo được tiệt khuẩn 100%. Do đó, nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ gần như bằng không nếu nguyên nhân không đến từ yếu tố khác.

Cạnh đó, việc kiểm soát tốt nhiễm khuẩn giúp rút ngắn thời gian nằm viện, giảm sử dụng kháng sinh, từ đó giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân một cách đáng kể” – bác sĩ Thắng nói.

Sắp tới, cùng với sự phát triển của bệnh án điện tử, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tích hợp AI vào hệ thống phần mềm quản lý. Việc ứng dụng công nghệ số và AI trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là trong quản lý dụng cụ, mang lại nhiều lợi ích lớn.

Ngoài ra, ứng dụng này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhân viên xử lý dụng cụ. Trước đây, mọi việc đều làm thủ công, phải đếm và kiểm tra từng món rất mất thời gian. Giờ đây, nhờ AI và hệ thống quản lý tự động, việc kiểm kê, truy xuất và kiểm soát được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn rất nhiều.