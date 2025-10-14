Cặp song sinh tử vong do bị đuối nước 14/10/2025 17:48

(PLO)- Cặp song sinh 19 tháng tuổi không may rơi xuống ao, dù được gia đình và bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng 2 bé không qua khỏi.

Chiều 14-10, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhi là anh em sinh đôi, 19 tháng tuổi, ở Hà Nội, cùng nhập viện do bị đuối nước do rơi xuống ao.

Cụ thể, bé MĐ được vớt lên trước, trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Tại hiện trường, gia đình đã tiến hành ép tim, thổi ngạt cho trẻ trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, trẻ chưa có nhịp tim trở lại tại thời điểm đó.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bé MĐ tiếp tục được các bác sĩ cấp cứu trong khoảng 20 phút. Trẻ có nhịp tim trở lại, được đặt nội khí quản, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ đã áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực như hỗ trợ chức năng đa cơ quan bằng thở máy, lọc máu và kiểm soát thân nhiệt theo đích. Sau 4 ngày điều trị, trẻ rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê sâu và không qua khỏi.

Người anh song sinh với bé MĐ được vớt lên sau. Tại bệnh viện địa phương, trẻ cũng có nhịp tim trở lại, tuy nhiên khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, xác định tình trạng mất não, được gia đình đưa về trong đêm.

Nguyên nhân tử vong của hai trẻ được xác định là do tổn thương não không hồi phục, suy đa cơ quan do thiếu ô xy não kéo dài.

Bác sĩ Trần Bá Dũng đã trực tiếp điều trị nhiều trẻ bị đuối nước, nhập viện trong tình trạng rất nặng. Ảnh: BVCC

Từ sự việc đáng tiếc này, bác sĩ Trần Bá Dũng, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng tránh bị đuối nước cho trẻ, nhất là trong mùa mưa lũ.

"Sau cơn bão số 11, nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập úng, nước sông, ao hồ tràn bờ, cống rãnh ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước quanh khu dân cư", bác sĩ Dũng nói.

Người chăm sóc trẻ phải luôn để ý, giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Trong mùa mưa lũ, di chuyển nơi vui chơi, sinh hoạt của trẻ lên cao, cách xa khu vực ngập nước, đồng thời giáo dục trẻ không đến gần ao hồ, cống rãnh và những vùng bị ngập.

Ao, hồ, giếng khơi cạnh nơi sinh sống cần có rào chắn, đảm bảo trẻ nhỏ không thể tự ý đi vào.

Đối với trẻ từ lớp 1, cha mẹ và thầy cô nên giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và dạy trẻ bơi an toàn; không tự ý tắm, chơi đùa ở những nơi có vùng nước nguy hiểm, không trêu đùa, xô đẩy khi bơi.