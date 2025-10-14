Hưng Yên: Phát hiện loạt sản phẩm dầu thực vật giả 14/10/2025 16:06

(PLO)- Hàng loạt sản phẩm dầu thực vật là hàng giả, hàng kém chất lượng đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin về việc phát hiện sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả tại Hưng Yên.

Cụ thể, Cục dẫn thông báo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên. Theo đó, căn cứ văn bản 4925 của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên, qua quá trình điều tra và xác minh tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên), cơ quan chức năng phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là hàng kém chất lượng, hàng giả.

Cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật giả, kém chất lượng. (Ảnh minh hoạ)

Các sản phẩm gồm: Dầu thực vật Chica, dầu đậu nành Chica, dầu thực vật Tamin Gold, dầu thực vật Goldmax, dầu thực vật Tốt, dầu thực vật Megafood. Các sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.