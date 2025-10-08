Làm giả nước tinh khiết của thương hiệu nổi tiếng: Người dùng gặp nguy hại gì? 08/10/2025 09:27

(PLO)- Nhiều người đang uống phải nước máy chưa qua xử lý khi mua nước tinh khiết đóng chai làm giả các thương hiệu nổi tiếng. Điều này nguy hại đến sức khỏe ra sao?

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai người đàn ông có hành vi dùng nước máy, nước giá rẻ bơm vào bình giả thương hiệu nổi tiếng.

Công an đã thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh CA

Nhóm này thu mua vỏ bình chính hãng của các thương hiệu nước uống uy tín, sau đó bơm nước máy vào, dán tem nhãn và màng co đặt mua qua mạng, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả.

Các bình nước giả được bán với giá 38.000-40.000 đồng, chủ yếu bán cho tiệm tạp hóa và điểm bán lẻ trong khu dân cư. Theo cơ quan điều tra, hành vi này vừa xâm phạm quyền sở hữu thương hiệu, vừa đe dọa sức khỏe người dùng do nước không được xử lý theo quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Nguy cơ sức khỏe từ nước máy đóng bình không qua xử lý

ThS BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, cho biết việc sử dụng nước máy đóng bình khi chưa qua xử lý hoặc tiệt trùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

"Nước máy tuy đã được xử lý cơ bản tại nhà máy nhằm giảm tạp chất và vi sinh vật, nhưng nếu được bơm trực tiếp vào bình mà không qua các bước như lọc, khử trùng bằng tia UV/ozone hoặc đun sôi, vẫn có thể tồn tại nhiều rủi ro" - BS Hùng nói.

Cụ thể, nước có thể chứa vi khuẩn như E. coli, Salmonella hoặc ký sinh trùng Giardia, gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, nôn ói, mất nước và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, miễn dịch. Ngoài ra, tạp chất hóa học hoặc kim loại nặng như asen, chì, nitrat từ ô nhiễm môi trường có thể tích tụ dần, gây tổn thương gan, thận, hoặc làm tăng nguy cơ ung thư và rối loạn thần kinh về lâu dài.

BS Hùng nhấn mạnh, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người cao tuổi trên 65 và người có bệnh nền (suy giảm miễn dịch, bệnh gan thận, tiểu đường, đang hóa trị) cần đặc biệt lưu ý.

Trẻ nhỏ dễ bị tiêu chảy, mất nước, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tinh thần; trong khi người già và người có bệnh nền có thể mệt mỏi, thậm chí làm nặng thêm các bệnh mạn tính nếu dùng nguồn nước kém chất lượng.

Không phải nước sạch nào cũng uống được

ThS Trần Đức Thảo, Giảng viên Khoa Sinh học và Môi trường, Trường ĐH Công Thương TP.HCM, cho biết nước máy hiện nay được xử lý tại các nhà máy cấp nước theo quy trình chuẩn, đảm bảo quy chuẩn nước sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành. Nguồn nước đầu vào chủ yếu từ sông hoặc nước ngầm, đều được kiểm soát và thẩm định chặt chẽ trước khi đưa vào xử lý.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nước máy chỉ đạt chuẩn để sử dụng cho sinh hoạt, như tắm rửa, giặt giũ hay nấu nướng, chứ không phải nước uống trực tiếp tại vòi. Trong nước máy vẫn còn tồn tại một lượng nhỏ các chất hòa tan và kim loại vi lượng, cùng với hàm lượng clo dư (khoảng 0,3-0,5 mg/lít), nhằm ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn trong hệ thống đường ống. Chính clo dư này khiến nước có mùi và vị khó chịu, không phù hợp để uống trực tiếp.

Theo ThS Trần Đức Thảo, nước sinh hoạt và nước tinh khiết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nước sinh hoạt chỉ cần đạt mức an toàn cho các hoạt động thường ngày, trong khi nước tinh khiết (hoặc nước uống tại vòi) phải trải qua quy trình xử lý sâu hơn, loại bỏ hầu hết kim loại nặng, tạp chất hòa tan và vi sinh vật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan) để đạt độ tinh khiết cao.

ThS Thảo cho rằng ngay cả khi đun sôi, nước máy vẫn không loại bỏ được hoàn toàn các tạp chất và clo, bởi việc đun chỉ diệt vi sinh vật mà không làm biến mất các hợp chất hóa học còn sót lại. Do đó, nếu muốn dùng nước máy để uống, người dân nên trang bị hệ thống lọc bổ sung sử dụng công nghệ RO, trao đổi ion hoặc khử trùng bằng tia UV để đảm bảo an toàn.

Chuyên gia lưu ý, cần phân biệt rõ giữa “nước sạch”, “nước sinh hoạt” và “nước tinh khiết” vì không phải cứ nước sạch là có thể uống được. Nước đạt chuẩn tinh khiết mới thực sự đảm bảo cho sức khỏe khi sử dụng trực tiếp.