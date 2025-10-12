Công an phát hiện việc giả chữ ký thành viên tổ chuyên gia tư vấn 5 gói thầu ở Đắk Lắk 12/10/2025 16:04

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định công ty tư vấn thầu có hành vi kê khai khống hồ sơ năng lực và giả mạo chữ ký của những nhân sự không làm việc.

Ngày 12-10, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu rà soát quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với năm gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) Buôn Đôn làm chủ đầu tư.

Giả mạo chữ ký trong hồ sơ

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của một số doanh nghiệp phản ánh bất cập trong công tác lựa chọn nhà thầu đối với năm gói thầu do BQLDA Buôn Đôn làm chủ đầu tư.

Dự án đường Ea Nuôl đi xã Hòa Xuân (nay là xã Hòa Phú), liên quan vụ việc. Ảnh: T.X

Trong đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh hồ sơ mời thầu đưa ra nhiều tiêu chí vượt quá yêu cầu của gói thầu, gây hạn chế cạnh tranh, không đảm bảo tiết kiệm cho ngân sách nhà nước...

Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu thập hồ sơ tài liệu, làm việc với các tổ chức có liên quan gồm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu, các cá nhân thuộc tổ chuyên gia đấu thầu.

Qua đó, công an xác định có dấu hiệu vi phạm của đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH xây dựng và phát triển An Dũng (Công ty An Dũng) trong hoạt động tư vấn đầu thầu.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024 đến nay, Công ty An Dũng được BQLDA Buôn Đôn chỉ định làm tư vấn đấu thầu (lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu) đối với năm gói thầu.

Cụ thể, gói thầu số 1: Gói thầu tư vấn giám sát thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Ea Nuôl đi xã Hòa Xuân cũ, có giá trị hơn 568 triệu đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH tư vấn xây dựng P-T trúng thầu.

Gói thầu số 2: Gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Ea Nuôl đi xã Hòa Xuân, có giá trị hơn 20,6 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là liên danh Buôn Đôn-Hòa Xuân (đại diện là Công ty TNΗΗ MTV xây dựng 470) với giá hơn 20,2 tỉ đồng.

Gói thầu số 3 là xây lắp, cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Eа Nuôl, đi xã Hòa Xuân, với giá trị hơn 12,3 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Ea Nuôl-Buôn Đôn (đại diện là Công ty TNHH MTV xây dựng 470) với giá 12,2 tỉ đồng.

Gói thầu số 4 Gói xây lắp đường giao thông nông thôn tại năm đường trên địa bàn xã Krông Na với tổng giá trị hơn 3,8 tỉ đồng. Đơn vị duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu là Liên danh Công ty Tâm Hợp Thành- Công ty Hưng Thịnh với giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Gói thầu số 5 là gói xây lắp kiên cố hóa kênh đập dâng tại xã Cuôr Knia, hạng mục kênh và công trình trên kênh có giá trị hơn 9 tỉ đồng. Đơn vị duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu là Công ty TNHH Phú Xuyên với giá hơn 9 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, để thực hiện tư vấn các gói thầu trên, Công ty An Dũng thành lập tổ chuyên gia gồm 3 thành viên, do bà Dương Thị Trang làm tổ trưởng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, chỉ có một mình bà Trang làm việc, những thành viên khác không tham gia.

Qua đó, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định Công ty An Dũng có hành vi kê khai khống hồ sơ năng lực và giả mạo chữ ký của những nhân sự không làm việc, cộng tác với công ty trong thực hiện tư vấn đấu thầu tại năm gói thầu do BQLDA Buôn Đôn làm chủ đầu tư.

Đề nghị rà soát công tác tư vấn đấu thầu

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là hành vi gian lận trong đấu thầu. Hành vi này bị xử lý cấm thầu; có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy thuộc vào mức độ thiệt hại (nếu có).

Hiện trạng đường xã Ea Nuôl đi xã Hòa Xuân, nay là xã Hòa Phú. Ảnh: T.X

Bên cạnh đó, việc có đến 2/3 thành viên tổ chuyên gia thực tế không tham gia đánh giá và bị giả mạo chữ ký tiềm ẩn công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu không đảm bảo khách quan, không tuân thủ quy định, quy trình pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện nay chưa có chứng cứ về việc tổ chuyên gia cố ý làm trái hay có yếu tố vụ lợi, lợi ích nhóm trong công tác này.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần thiết phải rà soát, kiểm tra lại chất lượng các hồ sơ tư vấn đấu thầu, nhất là các gói thầu có kiến nghị phản ánh nhằm tránh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Từ dấu hiệu vi phạm trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo BQLDA Buôn Đôn, tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá lại chất lượng công tác tư vấn đầu thầu của Công ty An Dũng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (thẩm định, phê duyệt...) tại năm gói thầu nêu trên, nhằm đảm bảo việc tổ chức lựa chọn khách quan, đúng quy định pháp luật, không gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước,

Sau khi nhận được văn bản của Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc quá trình kiểm tra, rà soát công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, xử lý vi phạm của Công ty An Dũng.

Ngoài năm gói thầu đã nêu, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính tổ chức kiểm tra toàn diện về hoạt động tư vấn đấu thầu của Công ty An Dũng thời gian qua. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị tư vấn đấu thầu khác để kịp thời phát hiện, chấn chính, xử lý vi phạm tương tự (nếu có).