Người dân thắc mắc kết quả chụp CT mỗi nơi một kiểu 14/10/2025 12:41

(PLO)- Người dân đăng tải lên mạng xã hội cho rằng kết quả chụp CT ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa đầy đủ.

Ngày 14-10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu rà soát hồ sơ liên quan video do người nhà bệnh nhân đăng trên mạng xã hội, nghi ngờ về kết quả chụp CT của một bệnh nhân tại bệnh viện.

Bước đầu, bệnh viện thừa nhận có thiếu sót kỹ thuật trong phiếu ra viện.

Trước đó, anh VQH (ngụ xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đăng video ghi lại buổi làm việc với bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về kết quả chụp CT của em trai anh là VQĐ.

Anh H nghi ngờ kết quả chụp CT của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thiếu sót. Ảnh N.D

Theo anh H, em trai anh bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc 5 giờ 48 ngày 7-10 trong tình trạng đa chấn thương.

Bác sĩ chẩn đoán anh Đ chấn thương đầu, mất đoạn xa ngón hai chân phải, dập nát ngón chân, chấn thương đầu. Đến ngày 10-10, anh Đ được cho xuất viện. Khi xuất viện, bệnh viện không kê đơn thuốc cho anh.

Đến ngày 13-10, gia đình đưa anh Đ đến khám tại một bệnh viện tư nhân ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả chụp CT ở bệnh viện này ghi nhận anh Đ có các tổn thương như vỡ thành trước xoang hàm, tụ máu trong xoang, mảnh xương rời nhỏ cạnh phần sưng nề mô mềm vùng má.

Sau khi có kết quả chụp CT, anh H quay lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên yêu cầu bác sĩ giải thích lý do không phát hiện ra các tổn thương nói trên như bệnh viện tư nhân và quay lại video.

Trong video, anh H tỏ ra bức xúc vì em trai anh lỡ thời cơ điều trị, khiến diễn biến bệnh nặng hơn. Anh H cũng thắc mắc vì sao em trai anh xuất viện không có đơn thuốc dù bệnh nhân bị bệnh nặng.

Vẫn theo nội dung video, tại buổi làm việc, bác sĩ trả lời anh H rằng khi xuất viện bệnh nhân phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe. Không có chuyện bệnh nhân chưa khỏi bệnh mà bác sĩ cho xuất viện. Đồng thời, khi xuất viện, bác sĩ đã giải thích, nếu bệnh nhân có biểu hiện bất thường nên tái khám.

“Bệnh viện cũng sẵn sàng chụp CT hoặc MR để đối chứng lại kết quả cho gia đình thỏa mãn”- trích lời bác sĩ trả lời anh H trong video.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận có có thiếu sót kỹ thuật trong phiếu ra viện khiến dòng thông tin về “tụ máu trong xoang” không hiển thị.

Ông Thịnh cho rằng đây là lỗi định dạng khi in kết quả chẩn đoán từ phần mềm ra giấy, không ảnh hưởng nội dung chẩn đoán trên hệ thống.

Theo ông Thịnh, sau khi phát hiện sai sót, bệnh viện đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và đề nghị in lại phiếu đầy đủ, nhưng người nhà không đồng ý và vẫn giữ bản cũ để phản ánh. Các bác sĩ cũng đã đề nghị anh H đưa bệnh nhân vào khám lại để kiểm tra nhưng anh này không chịu.