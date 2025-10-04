Phân công người điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau khi giám đốc bị bắt 04/10/2025 15:05

(PLO)- Sở Y tế Đắk Lắk phân công người điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau khi giám đốc bệnh viện này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 4-10, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trao quyết định phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện này kể từ ngày 4-10, để đảm bảo giải quyết các công việc, cho đến khi cấp thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc mới.

Động thái trên diễn ra sau khi ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam tối 3-10. Ông Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ máy tán sỏi hỏng hơn hai năm nay nhưng bệnh viện này vẫn kê điều trị tán sỏi, thu tiền hàng trăm bệnh nhân.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk trao quyết định phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh (bên phải) điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Tại buổi trao quyết định, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, yêu cầu ông Thịnh tập trung kiện toàn nhân sự, củng cố các hoạt động chuyên môn để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người dân.

Trước đó, ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu; Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong lần cung cấp thông tin vụ máy tán sỏi cho báo chí. Ảnh: T.T

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của hai trưởng khoa trên gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.