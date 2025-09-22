Bắt giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ máy tán sỏi ở Đắk Lắk 22/09/2025 18:55

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận- tiết niệu; Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật- gây mê hồi sức.

Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức. Ảnh: T.THOẠI

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả 25 triệu đồng; đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ 60 triệu đồng.

Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ảnh: T.THOẠI

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của hai trưởng khoa trên gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.