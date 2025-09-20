Giám đốc bệnh viện nói lý do bật khóc vụ tính 'khống' tiền điều trị tán sỏi

Ngày 20-9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ với các PV báo chí việc ông bật khóc khi trao đổi với các PV báo chí vụ máy tán sỏi của bệnh viện này bị hỏng hai năm nay nhưng vẫn kê "khống", thu tiền điều trị tán sỏi đối với hàng trăm bệnh nhân.
Ông Giáp nói ông không khóc vì sợ trách nhiệm. Ông cho rằng ông không thể giấu được cảm xúc của một người đang chứng kiến tâm huyết cả tập thể bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo ông Giáp, ông là lãnh đạo bệnh viện, phải chịu trách nhiệm liên đới là không thể tránh khỏi. Ông mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý đúng người, đúng việc, ai sai thì phải chịu trách nhiệm.
“Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới. Tôi khóc vì nỗi đau của cả tập thể đã nỗ lực bao nhiêu năm qua để xây dựng uy tín bệnh viện, nhưng vì sai phạm của một vài người mà giờ đổ sụp"- ông Giáp nói.
Ông Giáp thừa nhận vụ tính “khống” tiền điều trị tán sỏi đối với bệnh nhân đã khiến uy tín của bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Tôi đau xót vì sai phạm của một số cá nhân đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời của cả tập thể bệnh viện”- ông Giáp nói thêm.
Vẫn lời ông Giáp, vụ việc này là một bài học sâu sắc và đau đớn, không chỉ cho riêng cá nhân ông và bệnh viện mà cho toàn thể ngành y tế địa phương.
Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đăng tải video ông Giáp bật khóc khi trao đổi liên quan vụ 255 bệnh nhân bị tính “khống” tiền điều trị máy tán sỏi. Sau đó, nhiều trang mạng xã hội đã đăng lại video giám đốc bệnh viện bật khóc.
Ngày 18-9, PLO và nhiều báo phản ánh máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023 nhưng bệnh viện vẫn tiếp nhận, điều trị tán sỏi laser, thu tiền đối với hàng trăm bệnh nhân.
Trả lời PLO và các cơ quan báo chí khác, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thừa nhận Sở Y tế có sơ suất là không báo cáo UBND tỉnh kịp thời.
Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận khi không có máy tán sỏi, các bác sĩ gắp sỏi, thực hiện các thủ thuật khác nhưng báo cáo dùng máy tán sỏi là sai quy định.
Sau khi báo chí phản ánh, tối cùng ngày, Bộ Y tế có công văn khẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý vụ việc.