Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo Bộ Y tế vụ bệnh nhân bị tính 'khống' tiền máy tán sỏi 20/09/2025 14:50

Ngày 20-9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã báo cáo Bộ Y tế về vụ 255 bệnh nhân bị tính “khống” tiền máy tán sỏi xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc. Ảnh: T.T

Theo báo cáo, tháng 7-2025, Sở Y tế Đắk Lắk chủ động thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có một số tồn tại. Trong đó có nội dung 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng (về sau xác định là 255 trường hợp không được sử dụng máy tán sỏi-PV).

Tại buổi làm việc, bệnh viện chưa giải trình được các nội dung tồn tại do đoàn kiểm tra ghi nhận. Do đó, đoàn đã yêu cầu bệnh viện tổ chức họp, rà soát, làm việc với các khoa, phòng, cá nhân có liên quan giải trình, báo về Sở Y tế Đắk Lắk.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngày ngày 6-8, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với bệnh viện.

Tại buổi làm việc, ghi nhận máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2015, hư hỏng từ tháng 11-2023.

Tuy nhiên, thời gian máy hỏng, khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser.

Để xác minh và làm rõ trách nhiệm, vi phạm của cá nhân liên quan, Sở Y tế Đắk Lắk đã yêu cầu bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn, tổ chức họp, rà soát, làm rõ trách nhiệm và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với cá nhân, tổ chức có liên quan đến vi phạm trên.

Sau khi làm việc, hội đồng chuyên môn kết luận: Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thực hiện quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp và buông lỏng quản lý, dẫn đến việc không phát hiện, ngăn chặn các vi phạm trong ghi chép hồ sơ và thực hiện kỹ thuật.

Kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của người thầy thuốc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn, chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được bệnh viện ban hành trong việc chỉ định và phương pháp điều trị.

Hội đồng chuyên môn xác định, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Các thành viên tham gia kíp phẫu thuật, kíp gây mê có tên trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser, giai đoạn máy tán sỏi bị hỏng, có trách nhiệm liên đới.

Liên quan vụ việc, ngày 20-8, hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành họp, kỷ luật cảnh cáo ông NNH, nguyên Trưởng khoa Ngoại - thận - Tiết niệu) và khiển trách 3 trường hợp khác.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cung cấp thông tin vụ việc. Ảnh: T.T

Hiện, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế Đắk Lắk giao Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ được đào tạo chuyên khoa Ngoại thận - Tiết niệu tham gia khám tầm soát đối với người bệnh không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng liên quan vụ việc.

Ngoài ra, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu bệnh viện khẩn trương rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý, tình trạng xuất viện và xác minh phương pháp điều trị đã thực hiện đối với 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng; chủ động liên hệ người bệnh để kiểm tra tình trạng sức khỏe miễn phí (khám lâm sàng, cận lâm sàng, hệ tiết niệu) cho toàn bộ 255 bệnh nhân.

Hiện, Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk theo các văn bản đề nghị để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.