Giao công an điều tra vụ thu tiền khống điều trị tán sỏi 19/09/2025 16:33

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giao các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý vụ máy tán sỏi hỏng nhưng bệnh viện vẫn thu tiền của bệnh nhân.

Chiều 19-9, nguồn tin của PLO cho hay ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã triệp tập cuộc họp khẩn vào sáng cùng ngày để nghe báo cáo vụ máy tán sỏi hỏng hai năm nay nhưng Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vẫn áp giá điều trị, thu tiền của hàng trăm bệnh nhân.

Cuộc họp trên được triệu tập sau khi báo chí phản ánh những khất tất trong việc sử dụng máy tán sỏi hỏng để điều trị, thu tiền bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thông tin vụ việc. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc máy tán sỏi nhưng vẫn điều trị, thu tiền của hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Kết quả kiểm tra vụ việc phải được báo cáo cho Bí thư Tỉnh ủy chậm nhất ngày 28-9; đồng thời sẽ thông tin chính thức đến báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh trước mắt có thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Đăng giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên, trả lời báo chí về vụ việc. Ảnh: TIẾN THOẠI

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk có thông cáo báo chí về vụ việc trên. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên được phát hiện từ ngày 22-7, thông qua hoạt động kiểm tra của đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế về kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm; đồng thời làm rõ, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 20-8, hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên họp xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật đối với ba bác sĩ và một điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở Y tế Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí.

Cùng ngày, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay công an tỉnh đã tiếp nhận nguồn tin và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh, làm rõ theo quy định. “Sau quá trình xác minh, làm rõ chúng tôi mới có căn cứ để thông tin vụ việc”- lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói.