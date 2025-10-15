Trực thăng bay xuyên đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền 15/10/2025 14:49

Ngày 15-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết rạng sáng cùng ngày, trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa) về đất liền điều trị.

Bệnh nhân là ông BĐD (56 tuổi, quê Ninh Bình), có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp, đang điều trị thuốc thường xuyên. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14-10, ông xuất hiện đau tức ngực sau xương ức, khó thở, vã mồ hôi và được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài.

Bệnh viện Quân y 175 thăm khám cho bệnh nhân trên trực thăng. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 điều động trực thăng EC-225 số hiệu VN-8618 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do ThS.BS CKI Đinh Văn Hồng phụ trách, xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-10.

Trực thăng bay trong đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền. Ảnh: BVCC

Tổ Cấp cứu mang theo đầy đủ trang thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu và đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, trong đó có bác sĩ can thiệp tim mạch. Chuyến bay vượt qua điều kiện bay đêm khắc nghiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

ThS.BS CKI Đinh Văn Hồng cho biết tại thời điểm tiếp cận, bệnh nhân có nguy cơ rất cao rối loạn nhịp, suy tim cấp, sốc tim hoặc đột tử. Ê-kíp đã xử trí tích cực để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.

Hiện tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định. Ảnh: BVCC

Ngay khi trực thăng hạ cánh, bệnh nhân được chuyển thẳng đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175, để làm xét nghiệm chuyên sâu và can thiệp kịp thời. Các bác sĩ đã đặt 2 stent mạch vành, hiện tình trạng bệnh nhân đang dần ổn định.