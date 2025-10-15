Cựu y sĩ bệnh xá kịp thời cứu nữ du khách bị đuối nước ở Côn Đảo 15/10/2025 12:17

(PLO)- Một nữ du khách bị đuối nước khi đang tắm biển được người dân, nguyên là y sĩ đa khoa của bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo kịp thời cứu giúp, phối hợp sơ cứu thành công.

Chiều 14-10, tại khu vực bãi tắm trước khách sạn The Secret, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, một nữ du khách bị đuối nước rơi vào tình trạng nguy kịch. May mắn, nhờ ông Vũ Quang Vạn (Thiếu tá chuyên nghiệp, y sĩ đa khoa của bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, vừa nghỉ hưu từ 1-9) đang tắm biển gần đó đã kịp thời cứu, tiến hành sơ cứu thành công, giành lại sự sống cho nạn nhân.

Theo thông tin từ người dân, nữ du khách tên D.T.H (58 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) đến Côn Đảo du lịch từ trưa 14-10. Chiều cùng ngày, bà H. ra tắm tại bãi biển đối diện khách sạn The Secret. Trong lúc tắm, bà H. bất ngờ bị sóng cuốn xa bờ, có dấu hiệu đuối sức và chìm xuống nước.

Kịp thời cứu nữ du khách bị đuối nước ở Côn Đảo. (Ảnh cắt từ clip)

Nghe tiếng kêu cứu, ông Vạn đang tắm biển gần đó đã nhanh chóng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Với tinh thần khẩn trương và nghiệp vụ quân y được đào tạo bài bản, ông Vạn tiến hành phối hợp cùng bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (đang công tác tại trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo) thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, giúp du khách hồi tỉnh sau ít phút.

Sau sơ cứu ban đầu, nữ du khách được đưa đến trung tâm Y tế quân dân y để tiếp tục chăm sóc và theo dõi, hiện sức khỏe du khách đã ổn định.