Động thái mới nhất của Thẩm mỹ viện Mailisa khi các sản phẩm bị kiểm tra 18/11/2025 20:23

(PLO)- Ngày 16-17/11, khi truy cập vào website của Thẩm mỹ viện Mailisa, danh mục “sản phẩm” trên thanh menu bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, đến tối ngày 18-11, danh mục “sản phẩm” này lại được hiển thị trở lại trên website.

Ngày 18-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đang rà soát, kiểm tra và yêu cầu cung cấp hồ sơ đối với các mỹ phẩm do công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố. Đồng thời khuyến cáo người dân và cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng các sản phẩm này trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm. Công ty trên do chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) là chủ sở hữu, đại diện pháp luật.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Tính đến hôm qua, 17-11, doanh nghiệp còn 81 số tiếp nhận phiếu công bố còn hiệu lực.

Tối 18-11, website của Thẩm mỹ viện Mailisa hiển thị trở lại mục sản phẩm khi Bộ y tế yêu cầu kiểm nghiệm các sản phẩm do đơn vị này cung cấp. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đã ban hành loạt văn bản chỉ đạo về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với Công ty MK Skincare. Cục cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp kết quả kiểm nghiệm cùng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ sản phẩm đã công bố.

Trường hợp có vi phạm, Cục sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân được biết.

Trong thời gian chờ các đơn vị kiểm nghiệm báo cáo kết quả, Cục Quản lý Dược đề nghị cơ sở kinh doanh và người dân thận trọng khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố, đồng thời theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Theo ghi nhận, trước khi có thông tin trên, vào ngày 16-17/11, khi truy cập vào website của Thẩm mỹ viện Mailisa, danh mục “sản phẩm” trên thanh menu bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, đến tối ngày 18-11, danh mục “sản phẩm” này lại được hiển thị trở lại trên website.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic từ các loại kem dưỡng hỗ trợ trị nám, tẩy tế bào chết, serum dưỡng ẩm, tinh chất dưỡng môi, mặt nạ, dung dịch vệ sinh… được bán trở lại. Khi click vào các sản phẩm, người dùng vẫn đọc được các thông tin liên quan đến công dụng, hướng dẫn sử dụng, xuất xứ.

Giỏ hàng trên kênh TikTok chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không có bất kỳ sản phẩm nào được bày bán. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin hiển thị trên website của Thẩm mỹ viện Mailisa, tất cả các sản phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Ghi nhận vào tối 18-11, một số giỏ hàng trên kênh TikTok chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không có bất kỳ sản phẩm nào được bày bán. Tất cả đều bị ẩn hoặc gỡ với dòng chữ “Người bán chưa thêm sản phẩm nào”.

Trước đó, chuỗi này thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi.