Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm mỹ phẩm công ty chồng bà Mailisa nhập, phân phối 18/11/2025 13:30

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập, phân phối, có liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa.

Ngày 18-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM về việc lấy mẫu các sản phẩm của Công ty MK Skincare, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - là chủ sở hữu.

Theo Cục Quản lý Dược, việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Công ty MK Skincare là doanh nghiệp nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

Theo phản ánh của báo chí, một số sản phẩm thuộc các thương hiệu nói trên có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội. Ảnh: ĐL

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị các địa phương chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm lấy mẫu mỹ phẩm đang lưu hành trên địa bàn, tập trung lấy mẫu để kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng trên.

Danh mục kiểm tra bao gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trong đó, Cục yêu cầu các đơn vị ưu tiên lấy mẫu các sản phẩm làm trắng da, kem chống nắng và mỹ phẩm có hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Song song với hệ thống kiểm nghiệm địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cũng được giao nhiệm vụ lấy mẫu của 3 nhãn hàng nêu trên ở quy mô toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và trên các sàn thương mại điện tử.

Các đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược kết quả kiểm nghiệm, số lượng lấy mẫu, số mẫu không đạt chất lượng và có kiến nghị xử lý.

Trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra cùng các biện pháp xử lý (nếu có) đối với hoạt động kinh doanh, lưu thông và sử dụng các mỹ phẩm thuộc 3 nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

Riêng Sở Y tế TP.HCM, nơi công ty MK Skincare đặt trụ sở, được giao nhiệm vụ kiểm tra doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định liên quan nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm. Sở phải xử lý vi phạm nếu phát hiện sai phạm và báo cáo kết quả về Bộ Y tế.