Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông bất ngờ mất tích không dấu vết 02/12/2025 18:59

(PLO)- Người đàn ông ở Đà Nẵng để lại cần câu, vật dụng cá nhân rồi mất tích.

Chiều 2-12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình tìm kiếm một người đàn ông mất tích khi đi câu cá tại vùng biển địa phương.

Đến 15 giờ 50 cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Tìm kiếm anh Kim tại khu vực mõm đá ở vùng biển xã Vạn Tường.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 ngày 1-12, anh Châu Ngọc Kim (46 tuổi, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) liên lạc với người quen, hẹn gặp tại vùng biển Nam Châm, thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, để cùng câu cá.

Đến khoảng 12 giờ 15, nhóm người đến địa điểm hẹn nhưng chỉ thấy cần câu, rong mứt và vật dụng cá nhân của anh Kim để lại trên bờ. Mọi người nghĩ anh đang cào rong mứt gần đó nên chờ thêm nhưng hơn một giờ sau vẫn không thấy quay lại nên đã báo cho vợ anh Kim và trình báo chính quyền.

Tiếp nhận tin báo, xã Vạn Tường huy động khoảng 80 người gồm lực lượng quân sự, công an, biên phòng, xung kích, phối hợp Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng gia đình tổ chức tìm kiếm dọc vùng biển và khu vực phụ cận.

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đánh bắt, câu cá tại khu vực có đá ngầm, sóng lớn.