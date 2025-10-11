TP.HCM tồn đọng 100 xe buýt mới, cần xem xét khi chuyển sang xe điện 11/10/2025 09:39

Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM về tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP ban hành quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, năng lượng xanh.

Phần phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đối với chính sách hỗ trợ chuyển đổi nêu: "Ngoài các chính sách được nêu ra trong dự thảo Nghị quyết, cần làm rõ các chính sách để giải quyết tình trạng các doanh nghiệp hiện còn tồn đọng xe buýt mới sẽ được giải quyết như thế nào.

Điển hình như trường hợp của Công ty Samco còn tồn đọng gần 100 xe buýt CNG mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng. Mỗi xe trị giá khoảng 2-3 tỉ đồng, tổng giá trị ước tính 200 - 300 tỉ đồng. Số xe này đã tồn từ năm 2018 đến nay, gây ra chi phí thiệt hại rất lớn. Do đó, cần đánh giá tác động ảnh hưởng của chính sách đến xe buýt công cộng đang sử dụng năng lượng xanh khi chuyển qua xe buýt điện".

SAMCO có gần 100 xe buýt CNG tồn đọng, nguy cơ lãng phí khi chuyển sang xe buýt điện.

Theo Sở Xây dựng, tiếp thu ý kiến của đại biểu, hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã bổ sung đánh giá tác động của chính sách đến các doanh nghiệp tham gia thực chuyển đổi phương tiện.

Đồng thời, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết với lộ trình chuyển đổi phương tiện hiện tại đã xem xét đến yếu tố hiệu quả đầu tư, lợi ích/chi phí của các dự án đầu tư trước đây như Đề án đầu tư 1.680 xe buýt giai đoạn 2014-2020 có vòng thời dự án là 7 năm, các phương tiện đầu tư có thể tham gia đến 15 năm là đã rất hiệu quả.

Thời gian khấu hao của phương tiện theo quy định từ 7-10 năm, các phương tiện hoạt động đến 15 năm là đã hết khấu hao. Về lợi ích/chi phí, xe buýt CNG sau 15 năm sử dụng, nếu muốn tiếp tục sử dụng phải tiến hành sửa chữa lớn, dẫn đến tốn kém nhiều chi phí như chất lượng phương tiện cũng không cao, tiêu hao nhiên liệu nhiều, phát thải cao hơn.

Kinh nghiệm tại Hàn Quốc, xe buýt CNG sẽ được khuyến khích thay xe mới khi đã qua sử dụng 5 năm. Ở Hà Nội, các gói thầu cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có yêu cầu phương sử dụng không quá 10 năm.

Do vậy, việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết với lộ trình chuyển đổi như trên đã có xem xét đến yếu tố tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá được Sở Xây dựng đẩy mạnh công tác đấu thầu công khai (đấu thầu qua mạng). Do đó, chính sách được thực hiện bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước.

Việc Công ty Samco còn tồn đọng 100 xe buýt CNG mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng từ năm 2018 đến nay do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như thiếu trạm cung cấp nhiên liệu CNG, cung vượt quá cầu, kế hoạch kinh doanh của Công ty …. Theo lộ trình chuyển đổi phương tiện quy định tại Quyết định số 876, từ năm 2025 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh. Do đó, việc phát triển xe buýt CNG trong thời gian trước không phù hợp theo lộ trình. Vì vậy, Samco cần có phương án kinh doanh chuyển đổi cho phù hợp với xu thế.

Theo lộ trình thực hiện chuyển đổi phương tiện trong dự thảo Nghị quyết đã có tính toán đến niên hạn và hợp đồng thầu của từng tuyến cụ thể.

Năm 2027: 24 tuyến xe buýt hiện hữu sử dụng nhiên liệu diesel, CNG hết hạn hợp đồng thầu ngày 31-12-2026 (359 xe), chuyển sang sử dụng xe buýt điện.

Năm 2028: 31 tuyến xe buýt hiện hữu sử dụng nhiên liệu diesel, CNG hết hạn hợp đồng thầu ngày 31-12-2027 (647 xe), chuyển sang sử dụng xe buýt điện.

Năm 2029: 22 tuyến xe buýt hiện hữu sử dụng nhiên liệu diesel, CNG hết hạn hợp đồng thầu ngày 31-12-2028 (314 xe), chuyển sang sử dụng xe buýt điện.