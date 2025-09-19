Điều tuyến xe buýt 605 về KTX khu B để chở sinh viên 19/09/2025 10:19

(PLO)- Tuyến xe buýt 60-5 (KTX khu B – Bến xe Biên Hòa) chính thức hoạt động, giải tỏa áp lực đi lại cho sinh viên sau khi tuyến 33 thay đổi lộ trình.

Sáng 19-9, tuyến xe buýt 60-5, kết nối từ Ký túc xá khu B đến Bến xe Biên Hòa chính thức lăn bánh theo lộ trình mới.

Động thái này nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hàng ngàn sinh viên, đặc biệt sau khi tuyến xe buýt số 33 bị cắt ngắn lộ trình và không còn đi vào khu vực KTX khu B, vốn là điểm trung chuyển quan trọng trong hành trình đến trường của nhiều sinh viên.

Trước đó, việc điều chỉnh tuyến 33 đã khiến các sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, dẫn đến tình trạng chen lấn, trễ học và phải tìm phương tiện thay thế không ổn định.

Trước tình hình này, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã nhanh chóng phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các đơn vị liên quan để triển khai giải pháp tạm thời và lâu dài.

Xe buýt 60-5 được điều động về KTX khu B.

Tuyến xe buýt 60-5 được tổ chức vận hành liên tục trong 3 khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều. Theo chia sẻ từ một tài xế, hiện có ba xe buýt hoạt động luân phiên, quay đầu liên tục tại hai đầu bến nhằm giải tỏa lượng hành khách lớn tại trạm xe buýt KTX khu B.

Trung tâm cho biết trước đó đã có buổi làm việc với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai để xây dựng phương án kết nối tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá 60-5 (trước đây chạy tuyến bến xe An Sương – Biên Hòa) vào khu vực Đại học Quốc gia. Tuyến này sẽ được điều chỉnh để đi qua bến xe buýt khu A và KTX khu B, tạo thành mạng lưới kết nối liên thông giữa các trường đại học và khu vực chức năng trong đô thị ĐHQG TP.HCM.

Theo kế hoạch, tuyến xe buýt 60-5 sẽ thực hiện 76 chuyến/ngày, với thời gian giãn cách khoảng 18 phút vào giờ cao điểm và 25 phút vào giờ thấp điểm, hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

Hành trình tuyến xe buýt 60-5. Ảnh: TTQLGTCC

Hiện Trung tâm vẫn đang theo dõi sát diễn biến thực tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu di chuyển của sinh viên, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.

Song song với việc vận hành tuyến 60-5, các tuyến xe buýt khác số 53 (Lê Hồng Phong – ĐHQG TP.HCM), số 99 (Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi – ĐHQG TP.HCM) cũng được điều chỉnh để tăng cường đón khách tại KTX khu B trong khung giờ cao điểm.

Ngoài ra, tuyến xe buýt số 8 (bến xe buýt khu A – bến xe buýt khu B) cũng được điều động thêm trong giờ cao điểm nhằm giảm tải áp lực và đảm bảo sinh viên có thể di chuyển nội khu một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Hình ảnh sinh viên chen chúc trên xe buýt ngày 10 và 11-9 sau khi tuyến 33 cắt lộ trình.

Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức tuyến xe buýt nội bộ trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trường đại học, khu chức năng và ga metro ĐHQG TP.HCM....